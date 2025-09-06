Alpine anuncia renovación de Pierre Gasly hasta finales de 2028

En el marco del Gran Premio de Italia, Alpine anunció la renovación de contrato con su piloto principal, Pierre Gasly. La escudería francesa buscará consolidar su proyecto, el cual es y será liderado por Flavio Briatore en las temporadas venideras.

Gasly firmó su nuevo contrato hasta finales del 2028 y dejó un par de declaraciones para el recuerdo, pues su vínculo con la escudería se volverá de más de seis años. El piloto francés se mostró agradecido y aseguró que dará lo mejor de sí para que los resultados los acompañen.

Gasly | AP

"Estoy encantado de comprometer mi futuro a largo plazo con Alpine. Como francés, especialmente al conducir para una marca automovilística francesa, me siento muy orgulloso", comentó Gasly.

De igual forma, el piloto destacó el apoyo por parte de Briatore y François Provost: "Desde que me uní en 2023, siempre he creído que este equipo es el lugar ideal para el futuro. El apoyo y la confianza de Flavio Briatore en mí, el compromiso de François Provost con el proyecto de Fórmula 1, así como la gente que tenemos en Enstone, hicieron que esta decisión fuera natural y quiero estar aquí en los próximos años para cumplir nuestro objetivo común: ganar carreras y campeonatos mundiales".

Gasly | AP

Las palabras de Flavio Briatore

Por su parte, jefe del equipo Alpine, destacó las cualidades de Pierre Gasly, quien aunque no ha tenido la mejor temporada, sí ha logrado sumar algunos puntos. El francés es uno de los pilotos con mayor velocidad y destreza dentro del circuito.

"Desde mi regreso al equipo, siempre he insistido en la importancia de construir y aumentar la competitividad de BWT Alpine Formula One Team. Estamos bien preparados para la nueva era de la Fórmula 1, que comienza en 2026, y ahora tenemos confirmado a nuestro piloto principal, que nos impulsará hacia el futuro", sentenció.

