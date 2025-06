Óscar Piastri explotó contra Alpine por incidente con Colapinto: "Me siguen jodiendo"

Tres años han pasado desde que Óscar Piastri salió de Alpine para firmar con McLaren. Y a pesar de ello, el australiano todavía sigue padeciendo problemas por su anterior equipo.

Durante el Gran Premio de Austria, Piastri estuvo en constante batalla con Lando Norris por el liderato. Sin embargo, la gran conducción del británico y un par de incidentes del australiano, le negaron al actual líder del campeonato de Fórmula 1 sumar una victoria más.

En la segunda parada del australiano, McLaren cometió el error al momento de llamar al piloto, pues de haberse esperado una vuelta pudieron haber evitado el tráfico. No fue así y cuando Piastri salió de boxes, en la Vuelta 55, se encontró con la pelea de Franco Colapinto y Yuki Tsunoda.

El argentino había perdido la posición en la curva y en su afán de recuperarse contra el japonés, no se fijó en Piastri y lo sacó de la pista. Colapinto tampoco recibió ningún mensaje desde su garage, por lo que recibió una penalización de cinco segundos y un punto en la Superlicencia, pues al ser rezagado debía ceder el espacio al australiano.

Un par de vuelta más tarde, Óscar se encontró con el otro de los Alpine, Pierre Gasly, que también lo bloqueó en la curva 1. Estas dos situaciones le quitaron tiempo para alcanzar a Norris.

Tras los dos incidentes, el australiano no pudo ocultar su frustración por la radio del equipo. "Alpine sigue encontrando la manera de joderme todos estos años después". El comentario no se escuchó en la transmisión, pero sí en la cámara onboard del piloto de 24 años.

Piastri fue reserva de los franceses, que hace tres años anunciaron su ascenso a la Fórmula 1, algo que el piloto desmintió. "Entiendo que, sin mi acuerdo, Alpine F1 ha sacado un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a pilotar para ellos el año que viene".

