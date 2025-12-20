Real Oviedo vs Celta EN VIVO LaLiga Jornada 17

Celta y Real Oviedo se verán las caras este sábado 20 de diciembre en el estadio Carlos Tartiere, en un cruce correspondiente a la fecha 17 de La Liga que encuentra a ambos con realidades distintas, pero con necesidades claras.

El Real Oviedo, que será local, llega golpeado tras caer ante Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Su presente reciente muestra irregularidad: en sus últimos cuatro encuentros sumó dos empates y dos derrotas, con un saldo adverso de siete goles recibidos y sin poder convertir. Con 10 puntos, el conjunto ovetense ocupa el 19° puesto (2 PG, 4 PE y 10 PP) y buscará hacerse fuerte en casa para cortar la racha y salir de la zona baja.

Del otro lado, el Celta arriba con el ánimo en alza luego de imponerse 2-0 a Athletic Bilbao en la jornada anterior. El equipo visitante alternó resultados en sus presentaciones más recientes, con dos triunfos y dos caídas, pero mostró mayor eficacia ofensiva: siete goles a favor y cinco en contra. Con 22 unidades, se ubica 8° en la tabla (5 PG, 7 PE y 4 PP), ilusionado con seguir escalando posiciones.

El duelo promete intensidad: Oviedo necesita puntos urgentes para cambiar su panorama, mientras que Celta intentará ratificar su buen momento y sostenerse en la pelea de la parte alta. En el Tartiere, habrá mucho más que tres puntos en juego.