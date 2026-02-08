Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pumas vs Chivas: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

Pumas recibirá a Chivas en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | RÉCORD
Pumas recibirá a Chivas en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | RÉCORD
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:52 - 08 febrero 2026
Las universitarias buscarán reencontrarse con el triunfo luego de dos goleadas consecutivas en el torneo

El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil continuará este lunes 9 de febrero con el inicio de la Jornada 8, misma que tendrá compromisos con tintes de Liguilla. Cruz Azul y América se enfrentarán en Cuernavaca, mientras que Pumas recibirá a Chivas en el Estadio Olímpico Universitario.

Para las universitarias será una jornada clave, ya que llegan a este compromiso con dos goleadas consecutivas, ambas en calidad de visitante. En la Jornada 6 cayeron 5-1 ante América en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que el pasado jueves cayeron 4-1 frente a Atlas en el Estadio Jalisco.

Con ello, el equipo dirigido por Roberto Medina se ha alejado de la lucha por el liderato, en la cual estuvo luego de cuatro victorias y un empate. Ahora las universitarias buscarán reencontrarse con el triunfo para mantenerse en zona de Liguilla y evitar una caída en picada como la que tuvieron en el Apertura 2025.

Jugadoras de Pumas en lamento tras la derrota por goleada 4-1 frente a Atlas en la Jornada 7 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Chivas, por su parte, llega tras vencer 0-2 a Necaxa en el Estadio Victoria, está en la pelea por el liderato, por ahora igual que Rayadas de Monterrey con 19 puntos, pero con menor diferencia de goles. No obstante, las rojiblancas se han enfrentado a rivales de la parte baja de la tabla y el único juego ante un equipo de la parte alta, Cruz Azul, lo empató sin goles.

Jugadoras de Chivas en celebración de gol tras la victoria 0-2 contra Necaxa | IMAGO 7
Pumas tratará de reencontrarse con el triunfo ante Chivas

Además de las dos goleadas que sufrió en sus dos últimos juegos del Clausura 2026, el equipo de la UNAM llega con la desventaja de que tiene dos juegos sin ganar al hilo ante el Rebaño. En el Clausura 2025 el juego finalizó con empate sin goles, mientras que en el Apertura 2025 sufrió una remontada y Chivas se impuso 4-3; ambos partidos se disputaron en el Estadio Akron.

Jugadoras de Chivas celebran ante Pumas en la remontada del Apertura 2025 en el Estadio Akron | IMAGO 7
Mientras que la última vez que se enfrentaron en el Estadio Olímpico Universitario, Pumas se impuso 3-1. Carina Felipe abrió el marcador al minuto 2 del partido, y aunque Kinberly Guzmán empató al 22', Alejandra Guerrero y Sindia Arteaga sentenciaron el triunfo al 60' y al 87'.

¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

  • Fecha: Lunes 9 de febrero de 2026

  • Horario: 18:00 hrs (tiempo del centro de México)

  • Sede: Estadio Olímpico Universitario

  • Transmisión: Vix y Plataformas de la Liga MX Femenil

