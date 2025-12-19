Agenda deportiva del 20 de diciembre de 2025

llega la agenda deportiva cargada de emociones con una amplia cartelera deportiva internacional, que incluye actividad en la Premier League, LaLiga, Serie A, NFL, NBA y LMP, con duelos de alto impacto y equipos protagonistas en sus respectivas competencias. A continuación, te presentamos los partidos, horarios, señal de transmisión y una breve previa de cada encuentro.
El Manchester City parte como favorito en casa ante un West Ham que suele complicar a los grandes. Los de Guardiola buscan mantener el liderato, mientras los “Hammers” intentan sorprender con orden defensivo y transiciones rápidas.
Uno de los partidos más atractivos del día. Tottenham y Liverpool protagonizan un choque directo por posiciones altas. Ritmo intenso, presión alta y goles garantizados en Londres. El Arsenal visita Goodison Park con la obligación de ganar para seguir en la pelea por el título. Everton, irregular pero combativo en casa, intentará frenar a los “Gunners”.
El Levante necesita puntos urgentes en su lucha por la permanencia, pero enfrente tendrá a una Real Sociedad sólida y bien trabajada, que pelea puestos europeos. Siguiendo con España, un duelo de alto calibre habrá en el Santiago Bernabéu. El Madrid busca seguir firme en la cima, mientras Sevilla quiere dar el golpe y reafirmar su protagonismo ante los grandes.
En Italia la Lazio busca hacerse fuerte en casa ante una Cremonese que pelea por salir de la parte baja. Los locales están obligados a sumar de tres para no rezagarse en la tabla. Clásico italiano con aroma a Champions. La Juventus quiere imponer jerarquía en Turín, mientras la Roma apuesta a su solidez táctica y experiencia en partidos grandes.
NFL
Mientras tanto, en la NFL hay rivalidad divisional con implicaciones de playoffs. Eagles llega como favorito, pero Washington buscará aprovechar cualquier error para mantenerse con vida en la temporada. Uno de los duelos históricos de la NFL. Packers y Bears reavivan su rivalidad en un partido que siempre se juega con intensidad sin importar el momento de la temporada.
Por su parte, en la NBA los Nuggets, liderados por su estrella, se miden a unos Rockets jóvenes y explosivos. Partido atractivo entre experiencia y energía en la duela. Boston quiere imponer su defensa ante unos Raptors que apuestan al ritmo rápido y al juego colectivo. Choque clave en la Conferencia Este.
¿Habrá actividad en México?
Finalmente, cerramos con beisbol en México con un Clásico sonorense con estadio lleno asegurado. Ambos equipos buscan escalar posiciones en una temporada muy pareja de la Liga Mexicana del Pacífico.
Cartelera
09:00 hrs
Manchester City vs West Ham
Premier League
Transmisión: HBO Max / TNT Sports
09:15 hrs
Levante vs Real Sociedad
LaLiga
Transmisión: Sky Sports
11:00 hrs
Lazio vs Cremonese
Serie A
Transmisión: Disney+ Premium / ESPN 2
11:30 hrs
Tottenham vs Liverpool
Premier League
Transmisión: HBO Max
13:45 hrs
Juventus vs Roma
Serie A
Transmisión: Disney+ Premium / ESPN 2
14:00 hrs
Everton vs Arsenal
Premier League
Transmisión: FOX One
14:00 hrs
Real Madrid vs Sevilla
LaLiga
Transmisión: Sky Sports
16:00 hrs
Philadelphia Eagles vs Washington
NFL
Transmisión: DAZN
16:00 hrs
Houston Rockets vs Denver Nuggets
NBA
Transmisión: NBA TV / NBA League Pass
18:00 hrs
Boston Celtics vs Toronto Raptors
NBA
Transmisión: NBA League Pass
19:00 hrs
Hermosillo vs Navojoa
LMP
Transmisión: FOX One / FOX
19:20 hrs
Green Bay Packers vs Chicago Bears
NFL
Transmisión: DAZN
Contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD