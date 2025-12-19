Agenda deportiva del 20 de diciembre de 2025

llega la agenda deportiva cargada de emociones con una amplia cartelera deportiva internacional, que incluye actividad en la Premier League, LaLiga, Serie A, NFL, NBA y LMP, con duelos de alto impacto y equipos protagonistas en sus respectivas competencias. A continuación, te presentamos los partidos, horarios, señal de transmisión y una breve previa de cada encuentro.

El Manchester City parte como favorito en casa ante un West Ham que suele complicar a los grandes. Los de Guardiola buscan mantener el liderato, mientras los “Hammers” intentan sorprender con orden defensivo y transiciones rápidas.

Uno de los partidos más atractivos del día. Tottenham y Liverpool protagonizan un choque directo por posiciones altas. Ritmo intenso, presión alta y goles garantizados en Londres. El Arsenal visita Goodison Park con la obligación de ganar para seguir en la pelea por el título. Everton, irregular pero combativo en casa, intentará frenar a los “Gunners”.

El Levante necesita puntos urgentes en su lucha por la permanencia, pero enfrente tendrá a una Real Sociedad sólida y bien trabajada, que pelea puestos europeos. Siguiendo con España, un duelo de alto calibre habrá en el Santiago Bernabéu. El Madrid busca seguir firme en la cima, mientras Sevilla quiere dar el golpe y reafirmar su protagonismo ante los grandes.

En Italia la Lazio busca hacerse fuerte en casa ante una Cremonese que pelea por salir de la parte baja. Los locales están obligados a sumar de tres para no rezagarse en la tabla. Clásico italiano con aroma a Champions. La Juventus quiere imponer jerarquía en Turín, mientras la Roma apuesta a su solidez táctica y experiencia en partidos grandes.

NFL

Mientras tanto, en la NFL hay rivalidad divisional con implicaciones de playoffs. Eagles llega como favorito, pero Washington buscará aprovechar cualquier error para mantenerse con vida en la temporada. Uno de los duelos históricos de la NFL. Packers y Bears reavivan su rivalidad en un partido que siempre se juega con intensidad sin importar el momento de la temporada.

Por su parte, en la NBA los Nuggets, liderados por su estrella, se miden a unos Rockets jóvenes y explosivos. Partido atractivo entre experiencia y energía en la duela. Boston quiere imponer su defensa ante unos Raptors que apuestan al ritmo rápido y al juego colectivo. Choque clave en la Conferencia Este.

¿Habrá actividad en México?

Finalmente, cerramos con beisbol en México con un Clásico sonorense con estadio lleno asegurado. Ambos equipos buscan escalar posiciones en una temporada muy pareja de la Liga Mexicana del Pacífico.



Cartelera

09:00 hrs

Manchester City vs West Ham

Premier League

Transmisión: HBO Max / TNT Sports

09:15 hrs

Levante vs Real Sociedad

LaLiga

Transmisión: Sky Sports

11:00 hrs

Lazio vs Cremonese

Serie A

Transmisión: Disney+ Premium / ESPN 2

11:30 hrs

Tottenham vs Liverpool

Premier League

Transmisión: HBO Max

13:45 hrs

Juventus vs Roma

Serie A

Transmisión: Disney+ Premium / ESPN 2

14:00 hrs

Everton vs Arsenal

Premier League

Transmisión: FOX One

14:00 hrs

Real Madrid vs Sevilla

LaLiga

Transmisión: Sky Sports

16:00 hrs

Philadelphia Eagles vs Washington

NFL

Transmisión: DAZN

16:00 hrs

Houston Rockets vs Denver Nuggets

NBA

Transmisión: NBA TV / NBA League Pass

18:00 hrs

Boston Celtics vs Toronto Raptors

NBA

Transmisión: NBA League Pass

19:00 hrs

Hermosillo vs Navojoa

LMP

Transmisión: FOX One / FOX

19:20 hrs

Green Bay Packers vs Chicago Bears

NFL

Transmisión: DAZN

