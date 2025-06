¡Castigado por pegarle a Max Verstappen! Kimi Antonelli recibe dura sanción tras el GP de Austria

De la gloria a la tragedia con dos semanas de diferencia. Andrea Kimi Antonelli logró su primer podio en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Canadá, en el cual Mercedes en general sorprendió con su ritmo y ganó la carrera con George Russell.

Sin embargo, para el Gran Premio de Austria el ritmo de las Flechas Plateadas vino y el británico finalizó quinto, por detrás de los Ferraris. Además, por si fuera poco, Antonelli sufrió un duro percance con Max Verstappen y provocó el abandono de ambos apenas en la primera vuelta.

Kimi chocó contra Verstappen en la Curva 3 | CAPTURA

Sanción para Antonelli para el Gran Premio de Gran Bretaña

Tras el accidente en la Curva 3, los comisarios sometieron a investigación lo ocurrido y determinaron penalizar al italiano, a pesar de que fue un choque que se dio como consecuencia de la acción evasiva de Antonelli para no golpear a Liam Lawson.

"Los comisarios determinan que, aunque el incidente ocurrió en la vuelta 1, ningún otro coche influyó en él y que el piloto del coche 12 es totalmente responsable. Por lo tanto, en este caso no se ha aplicado el enfoque más indulgente para juzgar los incidentes de la vuelta 1", se lee en el comunicado de la FIA.

Añade que "reconocen que el incidente no fue un intento flagrante de acorralarse, sino más bien el resultado de una acción evasiva tras el bloqueo". Por este motivo, se determinó que la sanción fuera de tres puestos en la parrilla para la próxima carrera, el Gran Premio de Silverstone.

Antonelli sufrió una dura sanción | AP

Antonelli explicó su error en Austria

Por su parte, el novato de Mercedes aceptó que se equivocó y tras el bloqueo no pudo evitar el choque. "No quería hacer nada porque sabía que no había espacio delante, pero al frenar, bloqueé la parte trasera y me atrapó. Cuando bloqueé la parte trasera, perdí el control del coche y luego tuve que esquivar al Racing Bull [de Lawson], pero luego simplemente no pude detenerlo".

"Desafortunadamente, golpeé a Max y lo siento mucho por el equipo, y por él, por supuesto. Me disculpé de inmediato. Reconozco que es culpa mía y siento haber terminado mi carrera, pero también la suya", declaró el italiano.

Antonelli tuvo una desafortunada actuación en Austria | F1