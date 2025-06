Franco Colapinto habló sobre su incidente con Tsunoda: “Me chocó y me pidió perdón”

Franco Colapinto, piloto del equipo Alpine, vivió una carrera complicada en Austria, largando desde la posición 14 en la parrilla de salida y finalizando -pese a los altercados que sufrió en la carrera- en la plaza 15.

A525 de Alpine I AP

UNA VUELTA QUE PERJUDICÓ AL ARGENTINO

El argentino mantuvo buen ritmo durante la carrera a pesar de las complicaciones que hubo en el inicio (Incidente de Verstappen), desafortunadamente en una de las curvas durante la vuelta 31, el piloto Yuki Tsunoda tocó el auto de Colapinto.

El contacto se dio en un intento del japonés por rebasar al argentino, sin embargo, Franco se defendió de gran manera, ante la desesperación de pasar a su rival, Yuki intentó una maniobra queriendo entrar por dentro del Alpine.

Colapinto no cedió terreno y superó a Tsunoda, quien al quedarse sin espacio terminó por dañar la rueda trasera derecha del A525 de Franco. El golpe terminó por sacar de la pista al argentino, afortunadamente el piloto se repuso rápidamente y volvió al ruedo.

GP de Austria I AP

Al terminar la carrera en la zona de entrevistas de F1, le preguntaron a Colapinto sobre el incidente, a lo que el argentino se mostró tranquilo diciendo que no había mayor inconveniente con Tsuonda.

"No fue un día fácil para nosotros, al principio nos costó mucho. Me chocó y me pidió perdón", declaró.

UN SEGUNDO DUELO EN LA VUELTA 51

Pese a su incidente, el joven piloto de Alpine logró reponerse y retomar el ritmo, alcanzando a Tsuonda en la vuelta 51, desafortunadamente durante el duelo entre ambos, un mal cálculo de Franco provocó que se tocara ahora con el piloto de McLaren Oscar Piastri.

El contacto con el piloto australiano le costó una penalización y un daño extra a su monoplaza, afortunadamente esto no impidió que Piastri continuara en segundo lugar buscando alcanzar a Norris en la cima.

"Ni lo vi a Piastri, estaba peleando el puesto con Tsunoda. Después de lo que pasó solo quería pasarlo. Una pena, porque se rompió el alerón delantero cuando veníamos mejorando el ritmo", concluyó.

A525 durante el GP de Austria I AP

