Max Verstappen se burla de McLaren y Lando Norris en Monza

Mal y de malas para McLaren. Los de Woking no solo se vieron superados en el Gran Premio de Italia por Max Verstappen, sino que cometieron un error clave en boxes durante la parada de Lando Norris. Tras eso, le pidieron a Óscar Piastri ceder la posición, un movimiento que puede influir en el Campeonato de Pilotos, en el cual ambos pelean por el título.

El error de McLaren en la parada de Norris

En el afán de esperar un Safety Car o algún incidente que les diera parada "gratis", los de Woking prolongaron al máximo el primer stint con gomas duras, para hacer el segundo con el compuesto suave. Sin embargo, no llegó la "ayuda" y le dieron oportunidad a Verstappen de acortar distancias y recuperar la posición en pista una vez que ambos autos pararon.

Max Superó a los McLaren este fin de semana | AP

El primero en detenerse fue Piastri, en la Vuelta 47, mientras que Norris lo hizo en la 48. Cuando al británico le avisaron la decisión, fue enfático al señalar que no quería un undercut, algo que desde su garage le aseguraron que no pasaría. Sin embargo, cuando Lando entró a boxes, un mecánico se equivocó al momento de colocar la goma delantera izquierda y la parada duró 5.9 segundos.

Ese error no solo dejó a Norris más lejos de Verstappen, sino que permitió que Piastri tomara la P2. El equipo asumió la responsabilidad pero, en lugar de dejarlo como un desafortunado incidente, le pidieron al australiano que cambiara posiciones con su compañero.

Norris tuvo una mala parada de casi seis segundos | AP

La burla de Verstappen con McLaren

Aunque Piastri no ocultó su molestia, siguió la indicación de su equipo y cedió el puesto a Norris. Tras eso, los de Woking le dieron luz verde al australiano para recuperar la posición de forma limpia, pero el actual líder del Campeonato de Pilotos se mantuvo a distancia y evitó una batalla con su compañero de equipo.

Cuando Gianpiero Lambiase le avisó a Max del movimiento, al neerlandés le causó gracia el movimiento. "¡Ha! ¿Solo porque tuvo una parada lenta?", respondió el piloto, tras lo cual su ingeniero especuló que fue para mantener la "justicia" entre pilotos y le pidió enfocarse en su cierre.

"Desde mi punto de vista, una mala parada puede pasar, igual que un motor puede romperse, o si cometes un error propio... Es parte de las carreras. Así que me dio risa que tuvieran que devolver la posición (Piastri). Lo dejaré ahí", añadió el neerlandés posteriormente, en sus declaraciones a la prensa.

Así fue la burla de Verstappen con McLaren | CAPTURA