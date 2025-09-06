¡Super Max histórico! Max Verstappen sella la vuelta más rápida en la historia de la F1

Bajo el sol de Lombardía, en el emblemático Autódromo Nazionale di Monza, Max Verstappen coronó la sesión de clasificación con una actuación histórica: registrar la vuelta más rápida jamás vista en una sesión de clasificación de la Fórmula 1.

Con una asombrosa marca de 1:18.792, Verstappen alcanzó una velocidad media de 264.681 km/h, superando por poco el récord previo de Lewis Hamilton establecido en 2020. Esta nueva referencia se consagra como la más veloz en la historia de las clasificaciones de la F1.

Verstappen l AP

La magistral vuelta bastó para superar a Lando Norris (McLaren), quien quedó segundo a apenas 0.077 segundos, mientras que Oscar Piastri, líder del campeonato, cerró el podio clasificatorio en tercer lugar. El rendimiento fue tanto histórico como simbólico: Red Bull rompió con su habitual ritmo en Monza, y el nuevo liderazgo de Laurent Mekies como director del equipo quedó sellado con este triunfo en clasificación.

Calidad de Verstappen

Con su icónica vuelta de 1:18.792 a 264.681 km/h en Monza, Max Verstappen no solo arrebató la pole del GP de Italia, sino que quedó grabado en la historia como el autor de la vuelta más rápida jamás registrada en una clasificación de Fórmula 1. Una muestra de pura velocidad y precisión que marca un nuevo estándar en la máxima categoría del automovilismo.

F1 l AP

Antecedentes

Antes de esta hazaña, la referencia estaba en manos de Lewis Hamilton, con un tiempo de 1:18.887 en la clasificación del GP de Italia de 2020, que alcanzó una velocidad media de 264.363 km/h.

El récord histórico de vuelta más rápida en un fin de semana de F1 ya había sido superado antes: Juan Pablo Montoya, en 2004, alcanzó una velocidad media de 262.242 km/h durante la clasificación del GP de Italia, en una era dominada por motores V10

GP de Italia l AP