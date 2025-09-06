¡Tenacidad de león! Max Verstappen gana la pole position en el GP de Italia

Con el rey hasta que muera. Max Verstappen logró ser el poleman en la Clasificación del Gran Premio de Italia, tras una gran muestra de regularidad y tenacidad. ‘El León Neerlandés’ miró directo a los ojos al Goliath de la Fórmula 1, McLaren, y se alzó con su quinta pole position de la temporada, en busca de salir avante en la carrera en el Autódromo Nacional de Monza.

La Q1 comenzó con una gran intensidad y con muchos cauchos blandos, a diferencia de los Mercedes, quienes salieron con medios. El dominio fue alterno y nunca hubo una gran diferencia entre los líderes y los últimos lugares, ya que todo fue por milésimas de segundo. George Russell fue el más rápido; mientras que Stroll sumó su eliminación número 83 en Q1, lo que lo convirtió como el piloto con más eliminaciones en el mismo.

McLaren | AP

La segunda clasificación quedó marcada por el error de Lando Norris, que estuvo cerca de condenarlo y eliminarlo en Q2. El piloto británico de McLaren se fue de largo en la primera chicana y tuvo que ir directo a pits, pero logró mejorar sus tiempos y pasó a Q3. Por su parte, Max Verstappen comenzó a mostrar regularidad y terminó con el tiempo más rápido.

Con un cierre dramático, Max Verstappen hizo lo que quiso en la Q3, y dejó con las ganas a Lando Norris de una nueva pole position. El británico dominó en las Prácticas Libres -fue el más rápido en dos de ellas- pero ‘Mad-Max’ se encargó de acabar con el dominio papaya y tuvo una vuelta rozando la perfección. No sólo consiguió la pole, sino que también rompió el récord de Lewis Hamilton en 2020.

Red Bull | AP

El Templo de la Velocidad listo para la gran prueba

Tras la gran Clasificación, Max Verstappen buscará su tercera victoria en uno de los trazados más emblemáticos de la Fórmula 1. El piloto de Red Bull no sólo tratará de arruinar el día de los pilotos papaya, sino también de todos Tiffosi que apoyan al Cavallino Rampante.

Los mejores tiempos

Max Verstappen – 1:18.792 – Red Bull

Lando Norris – 1:18.869 – McLaren

Oscar Piastri – 1:18.982 – McLaren

Charles Leclerc – 1:19.007 – Ferrari

Lewis Hamilton – 1:19.124 – Ferrari*

George Russell – 1:19.157 – Mercedes

Kimi Antonelli – 1:19.200 – Mercedes

Gabriel Bortoleto – 1:19.390 – Kick Sauber

Fernando Alonso – 1:19.424 – Aston Martin

Yuki Tsunoda – 1:19.519 – Red Bull

Oliver Bearman – 1:19.446 – Haas

Nico Hülkenberg – 1:19.498 – Kick Sauber

Carlos Sainz – 1:19.528 – Williams

Alexander Albon – 1:19.583 – Williams

Esteban Ocon – 1:19.707 – Haas

Isack Hadjar – (tiempo no mostrado) – RB

Lance Stroll – (tiempo no mostrado) – Aston Martin

Franco Colapinto – (tiempo no mostrado) – Alpine

Pierre Gasly – (tiempo no mostrado) – Alpine

Liam Lawson – (tiempo no mostrado) – RB

*Hamilton bajará cinco lugares por sanción

Poleman | AP