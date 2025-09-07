"No pudimos hacer nada". Colapinto es autocrítico y califica de aburrido el GP de Italia

Con bronca e inconformidad finalizó Franco Colapinto el Gran Premio de Italia, en el cual quedó P17, penúltimo sitio pues Fernando Alonso y Nico Hulkenberg abandonaron. El argentino quedó apenas por delante de Lance Stroll y no mejoró posiciones, mientras que su compañero Pierre Gasly, que largó desde pitlane, finalizó en la P16.

"a carrera fue muy larga, muy dura para nosotros. No teníamos ritmo, estuve muy solo toda la carrera. Con un poco de bronca, hay que mejorar para la próxima”, expresó el piloto sudamericano al finalizar la carrera en el Autódromo Nazionale di Monza.

Colapinto sigue sin sumar puntos | AP

Carrera aburrida y un movimiento cuestionable de Alpine

Hasta ahora, el mejor resultado para el argentino fue la semana pasada, cuando finalizó P11 en el Gran Premio de Países Bajos. En Zandvoort, Colapinto se quedó cerca de los puntos, pero en lugar de mejorar, parece que en la visita a Italia retrocedió en el desarrollo del A525.

Al respecto, el argentino lamentó que estuvieran tan limitados este fin de semana. "No pudimos hacer nada, una pena. Fue bastante aburrida”, y se negó a opinar sobre la decisión de Alpine de pedirle que dejara pasar a Gasly en la última parte de la carrera. "Sí. No sé, no sé, no sé”, dijo con gesto de fastidio, pero sin aclarar la razón del movimiento.

No fue una buena carrera para Colapinto | AP

¿En qué posición se encuentra Franco Colapinto?

Después de la carrera en Monza, el argentino se mantiene en el último puesto del Campeonato de Pilotos y como el único sin puntos hasta ahora. Yuki Tsunoda, en el penúltimo puesto, tiene 12 unidades, por lo que Franco necesitará sumar puntos en las ocho carreras restantes para salir del fondo de la clasificación.

El próximo compromiso de la categoría es el Gran Premio de Azerbaiyán, programado para el domingo 21 de septiembre a las 5:00 horas (tiempo del centro de México). El año pasado, Colapinto finalizó octavo en Baku y sumó sus primeros puntos en la categoría, por lo que será una buena oportunidad para el sudamericano de demostrar su valía.

Colapinto actualmente es el único piloto de la parrila sin puntos | AP