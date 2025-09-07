Colapinto, al borde del desmayo tras Gran Premio de Italia

El Gran Premio de Italia 2025 quedará como un fin de semana para el olvido para Franco Colapinto. El argentino no solo quedó muy lejos de los puntos, sino que físicamente también fue una carrera muy demandante, al grado de que al final de la misma estuvo cerca del desmayo.

En imágenes que circulan en redes sociales, se observa el malestar del argentino al momento de atender a la prensa en el corralito. El piloto incluso tuvo que alejarse para tomar un respirto y el jefe de prensa de Alpine, San Mallinson, se acercó para asistir a Franco, que finalizó en el puesto 17.

Franco tuvo un complicado fin de semana en Monza | AP

"Franco simplemente tenía calor y necesitaba un momento para refrescarse y tomar algo", aseguraron desde la escudería francesa. Mientras que el periodista español Jorge Peiró, presente en el lugar, aseguró que Colapinto no se desvaneció, solo pausó sus declaraciones un momento por el cansancio, pero se repuso.

Altas temperaturas en el Gran Premio de Italia

Según los reportes, la temperatura en pista este domingo en Monza llegó a los 40 grados centígrados, lo que supone un gran desgaste físico para los pilotos. En el caso de Franco, que ya había mencionado molestias por calambres en la radio del equipo, los reportes señalan que solicitó un poco de fruta y alimento para recuperarse, pero nada de mayor gravedad.

El argentino fue víctima del calor en Italia | AP

Esta no es la primera ocasión en que un piloto sufre los estragos del calor en la Fórmula 1. Este mismo año, Andrea Kimi Antonelli terminó agotado en el Gran Premio de Arabia Saudita y en videos en las redes sociales se vio que requirió asistencia de la gente de Mercedes para regresar al hospitality en Jeddah.

De igual forma, en 2023 varios en la parrilla terminaron con problemas en Qatar, donde hubo temperaturas superiores a los 40 grados. Logan Sargeant ni siquiera terminó la carrera en aquella ocasión, mientras que Alex Albon y Lance Stroll batallaron para salir de su auto. De igual forma, Esteban Ocon confesó posteriormente que vomitó dentro de su monoplaza por el malestar.

Se esperan mejoras en el sistema de refrigeración

En este contexto, desde la Temporada 2025 se probó un nuevo sistema de refrigeración para compensar el calor en cabina, con chaleco que enfría el torso, alimentado por una caja con un microcompresor, un evaporador y un condensador. Aunque fue una solución provisional, se busca que una estrategia similar sea obligatoria a partir de 2026.

Además de las ya mencionadas carreras en Jeddah y Lusail, Bahréin, Singapur y Brasil son otros de los Grandes Premios del actual calendario que suelen registrar muy altas temperaturas. Incluso en el Gran Premio de Hungría, la degradación también suele ser alta por el calor que se puede llegar a registrar en pista.

Este año Antonelli ya había sido víctima de las altas temperaturas | CAPTURA