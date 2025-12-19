¿Hay cariño? Xabi Alonso revela cómo es su relación con Florentino Pérez en el Real Madrid

Xabi Alonso busca cerrar bien el año, cuando se mida al Sevilla, luego de diversos altibajos que han puesto en predicamentos su puesto como entrenador del Real Madrid en la reciente temporada, el español ha dejado un buen mensaje con el mandamás del equipo.

Xabi Alonso l AP

El estratega reveló cómo es su relación con Florentino Pérez asegurando que hay una cercanía de cariño y respeto, sin que eso quite que se exija al máximo con el equipo en donde tuvo un paso destacado como jugador.

"Desde el inicio hemos tenido una relación cercana, de respeto y cariño. La exigencia es máxima. Es un camino largo, habrá momentos buenos y no tan buenos”, declaró el director técnico previo al choque que tendrá en el Santiago Bernabéu ante los sevillanos.

Real Madrid en Copa del Rey l AP

Quiere terminar el año con el pie derecho

Xabi Alonso es consciente de la importancia que tendrá el duelo que marcará el último del año y que podría ser determinante en la parte alta de LaLiga: "Es el último partido del año. Hemos jugado muchos partidos, queremos acabar bien, enlazar la tercera victoria y empezar 2026 con energía y optimismo.”

El rival es exigente, demanda mucho, juega con situaciones de uno contra uno, los jugadores van mucho al duelo. Con balón son buenos. Queremos que la gente disfrute”, catapultó el exentrenador del Bayer Leverkusen en Alemania.

Real Madrid l AP

¿Qué tiene preparado para enfrentar al Sevilla?

Alonso dio indicios de lo que podría presentar para el duelo ante los dirigidos de Matías Jesús Almeyda: "En algún momento lo hemos hecho. Endrick jugó bien, liberó espacios a Mbappé. Podemos preparar partidos ante defensas hundidas, debemos acumular gente en el área. Podemos hacer rupturas cortas para sacar espacio a Vinícius , a Jude, a Kylian... Hay que combinar las calidades individuales que tenemos.”

Respecto al estado de Federico Valverde, esto destacó el español: “Ha habido jugadores que han podido participar. Mañana entrenaremos algo y decidiremos. Les esperamos a todos, les necesitamos. Poco a poco sumaremos gente.”

Finalmente, resaltó a Rodrygo: “Ha sido muy buena noticia lo que nos ha aportado. El equilibrio con balón y sin balón que nos da. Tiene muy buen pie. Se asocia bien entre líneas y en espacios reducidos. Tenemos que llegar a él”.