OFICIAL: Karely Ruiz se subirá al ring para pelear contra Marcela Mistral

Karely Ruíz y Marcela Mistral protagonizarán una de las peleas más mediáticas del boxeo amateur en México cuando se enfrenten en el evento Ring Royale, un nuevo concepto de espectáculo deportivo impulsado por Poncho de Nigris que busca competir directamente con formatos similares que han tenido éxito recientemente.

El anuncio se dio a conocer en medio de la preventa de Supernova Strikers, lo que elevó el impacto del cartel revelado por Ring Royale, confirmando que el duelo entre la influencer regiomontana y la presentadora de televisión será una de las peleas estelares del evento.

Fecha y sede de Karely Ruíz vs. Marcela Mistral en Ring Royale

La pelea entre Karely Ruíz y Marcela Mistral se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, ubicada en Nuevo León, de acuerdo con el cartel oficial publicado en las redes sociales de Ring Royale.

El evento es organizado por Poncho de Nigris, quien aseguró que Ring Royale estará a la altura de otros espectáculos de boxeo amateur con celebridades. En declaraciones recientes, afirmó que el proyecto contará con enfrentamientos “legendarios” y una producción pensada para convertirse en competencia directa de Supernova.

Además del combate estelar, el productor adelantó que el cartel incluirá peleas con artistas, deportistas, políticos y figuras del espectáculo, y mencionó nombres como Alfredo Adame, Aldo de Nigris y Nicola Porcella como posibles participantes.

Detalles del nuevo evento

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de inicio de la venta de boletos, Ring Royale informó que las entradas estarán disponibles próximamente a través de la plataforma Superboletos, por lo que los interesados deberán contar con una cuenta activa en el sitio oficial.

Poncho de Nigris también adelantó que Ring Royale no se limitará al boxeo, ya que el evento incluirá elementos de lucha libre, espectáculo circense y algunas presentaciones musicales, con el objetivo de ofrecer un show completo al público.

La pelea entre Karely Ruíz y Marcela Mistral tiene un trasfondo mediático que se remonta a hace siete años, cuando ambas protagonizaron una discusión durante una transmisión del programa Mitad y Mitad en el que Marcela trató de exponer a lo que Karely se dedica en medio de un programa cuando apenas iba en ascenso su fama en redes sociales.

