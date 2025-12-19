¿Por qué Wiz Khalifa fue condenado a prisión en Rumania?

Un tribunal de apelación en Constanza, Rumania, condenó al rapero estadounidense Wiz Khalifa a nueve meses de prisión por posesión de drogas para consumo personal, luego de que un fallo previo que solo imponía una multa fuera revocado a petición de los fiscales. La sentencia está vinculada a hechos ocurridos durante un festival de música en el verano de 2024.

¿Qué ocurrió y por qué fue condenado?

Los hechos se remontan al 13 de julio de 2024, cuando Wiz Khalifa, cuyo nombre real es Cameron Jibril Thomaz, participaba en el festival Beach, Please! en Costinesti, un balneario en el condado de Constanza. Durante su presentación, las autoridades rumanas determinaron que el artista tenía más de 18 gramos de cannabis y que había fumado parte de esa sustancia sobre el escenario.

En abril de 2025, un tribunal de primera instancia había impuesto una multa equivalente a unos 830 dólares por “posesión ilegal de drogas peligrosas”. Sin embargo, los fiscales apelaron esa resolución y la Corte de Apelación de Constanza decidió imponer una pena de nueve meses de cárcel al considerar que el comportamiento del rapero podría normalizar el consumo de drogas entre el público, especialmente joven.

¿Qué dice la ley en Rumania?

En Rumania, la posesión de cannabis para uso personal está penalizada, con penas que van desde tres meses hasta dos años de prisión o multas, según la legislación del país. No se acusó a Wiz Khalifa de tráfico de drogas, sino exclusivamente de posesión y consumo personal, delitos que el tribunal consideró graves dadas las circunstancias del caso.

¿Podría ser extraditado?

Aunque la sentencia es firme en Rumania, la aplicación práctica de la condena aún es incierta. Wiz Khalifa no reside en Rumania y es ciudadano de Estados Unidos, por lo que para que cumpla la pena sería necesaria una solicitud de extradición entre ambos países, algo que no ha sido confirmado oficialmente y que, legalmente, podría ser complicado debido a diferencias en las leyes sobre cannabis.

Tras el incidente en 2024, el propio Khalifa se expresó en redes sociales señalando que no quiso “faltar al respeto” al país al encender cannabis en el escenario y aseguró que fue tratado con respeto por las autoridades en ese momento. La nueva condena surge después de que los fiscales rumano buscaran una pena mayor que la multa original, enfatizando la necesidad de un mensaje ejemplar frente a conductas que podrían influir en jóvenes asistentes a conciertos.