Disney trae su Villa Navideña a CDMX: así puedes visitarla

La magia de la Navidad ya se vive en la Ciudad de México con la llegada de la Villa Navideña de Disney, un recorrido interactivo y gratuito para compartir en familia que estará disponible durante las fiestas decembrinas en uno de los parques más icónicos de la capital.

La experiencia ofrece un recorrido temático para público de todas las edades. / Pixabay

¿Dónde y cuándo podrás visitarla?

La Villa Navideña Disney estará instalada en el Parque La Mexicana, dentro del Jardín Puerta Rosas en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Av. Luis Barragán 505).

Fechas de apertura:

Del 20 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026 .

Cerrada el 25 de diciembre y el 1 de enero .

Horario general: 10:00 a 18:00 horas (último acceso a las 17:00 hrs).

Es importante saber que la entrada es gratis, pero el acceso requiere un registro previo en línea con nombre, correo y horario elegido para tu visita.

Mapa del evento. / Villa Navideña Disney

¿Qué podrás encontrar en la Villa Navideña?

La Villa Navideña de Disney está pensada como un recorrido temático de aproximadamente 50 minutos con diversas actividades, espacios interactivos y zonas fotográficas inspiradas en películas y personajes emblemáticos de Disney.

Entre las experiencias que destacan están:

Espacios con personajes clásicos como Mickey y sus amigos

Zonas divertidas basadas en mundos como Frozen y otros títulos populares .

Actividades como decoración de esferas navideñas, juegos interactivos y retos para todas las edades .

Oportunidades para tomar fotos temáticas navideñas en escenarios mágicos.

Habrá actividades inspiradas en películas como Frozen. / Disney

Requisitos y recomendaciones

Para ingresar, debes registrarte en el portal oficial del evento , seleccionar día y horario, y llevar el código de confirmación digital en el acceso.

Se recomienda llegar al menos 15 minutos antes de tu horario asignado para evitar filas o contratiempos.

El acceso se organiza por turnos y grupos controlados, por lo que sin registro no podrás entrar aunque la entrada sea gratuita