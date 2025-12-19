VIDEO: Piloto retiene avión lleno de pasajeros en el AICM

Momentos de tensión se vivieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuando un piloto de la aerolínea Magnicharters decidió retener una aeronave con pasajeros a bordo como forma de protesta por presuntas irregularidades laborales y un supuesto despido notificado poco antes del vuelo.

La protesta generó retrasos y reclamos por parte de los pasajeros afectados. / @magnicharters

¿Qué ocurrió dentro del avión?

De acuerdo con los reportes, los pasajeros ya se encontraban en sus asientos cuando al piloto se le informó que debía bajar de la aeronave. En respuesta, el tripulante permaneció en la cabina de mando y comenzó a explicar la situación a los pasajeros a través del sistema de altavoces.

El caso abrió el debate sobre las condiciones laborales en la industria aérea en México. / iStock

En videos difundidos en redes sociales, el piloto fue identificado como Edgar Macías González, quien calificó el trato recibido por la empresa como “denigrante” y aseguró que la aerolínea mantiene adeudos de hasta cinco meses en viáticos.

Denuncias por condiciones laborales y seguridad

Durante su mensaje, el piloto señaló que la empresa no proporciona uniformes, equipo de seguridad ni cartas de navegación, elementos que consideró indispensables para una operación aérea segura.

Asimismo, afirmó que fue retirado del vuelo tras negarse a operar una aeronave que, según su versión, presentaba un daño en una de las puertas, lo que representaba un riesgo para la seguridad de la tripulación y los pasajeros.

“Primero es la seguridad”, expresó el piloto al justificar su decisión de no abandonar la cabina.

El incidente ocurrió cuando los pasajeros ya se encontraban a bordo del avión con destino programado. / captura de imagen

Protesta para visibilizar el conflicto

Macías González aseguró que su acción buscaba visibilizar las condiciones laborales de cerca de 300 trabajadores de la aerolínea y advirtió que en la industria aérea alzar la voz puede derivar en vetos profesionales.

“No nos vamos a dejar”, expresó ante los pasajeros, a quienes ofreció disculpas por la afectación ocasionada.

El piloto explicó la situación a los pasajeros a través del sistema de altavoces de la aeronave. / captura de imagen

A pesar de ello, algunos viajeros comenzaron a manifestar su inconformidad por el tiempo prolongado de espera. El piloto respondió que quienes desearan descender del avión podían hacerlo, manteniendo su postura de protesta.

Intervención de autoridades

Ante la situación, se activaron protocolos de seguridad con la participación de personal del AICM, la aerolínea involucrada y elementos de la Marina, quienes tomaron control del caso para manejar el incidente y salvaguardar a los pasajeros.