CDMX estrena punto fijo del Reciclatrón: dónde está, qué puedes llevar y horario

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México inauguró recientemente el primer punto fijo del Reciclatrón, un programa que hasta ahora funcionaba principalmente con sedes itinerantes mensuales, para facilitar el reciclaje de residuos electrónicos y tecnológicos. Esta nueva ubicación permanente permitirá a las personas acudir con mayor facilidad y de manera continua para desechar aparatos en desuso de forma responsable.

El reciclaje tecnológico ayuda a reducir la contaminación y el impacto ambiental en la ciudad. / Sedema

¿Dónde está el punto fijo del Reciclatrón CDMX?

El nuevo espacio del Reciclatrón CDMX permanente se ubica en la Alameda Norte, en Primer Callejón del Rosario 11C, colonia Santa Bárbara, alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Horario: de lunes a domingo, de 9:00 a 15:00 horas .

Cómo llegar: En Metrobús Línea 6, baja en la estación Tecnoparque. En Metro Línea 6, la estación más cercana es Ferrería.

El Reciclatrón abrió su primer punto fijo en la alcaldía Azcapotzalco para el reciclaje de residuos electrónicos. / Sedema

Este punto fijo busca ampliar la cobertura del programa y ofrecer un lugar estable para que cualquier persona pueda llevar sus residuos tecnológicos cuando lo necesite.

¿Qué puedes llevar al Reciclatrón?

El Reciclatrón está diseñado para recibir residuos eléctricos y electrónicos que no deben desecharse en la basura común debido a su impacto ambiental. Entre los artículos que puedes llevar están:

Aparatos de intercambio de temperatura (como refrigeradores y congeladores )

Monitores y pantallas (incluidos televisores y dispositivos con superficie superior a 100 cm³)

Lámparas

Grandes electrodomésticos (lavadoras, secadoras, lavavajillas)

Pequeños electrodomésticos (aspiradoras, planchas, máquinas de coser, etc.)

Aparatos pequeños de informática y telecomunicaciones (teléfonos, GPS, calculadoras)

Pilas y baterías

En el Reciclatrón se reciben televisores, computadoras, electrodomésticos, entre otros. / Sedema

Además, se aceptan algunos materiales electrónicos como memorias USB, cartuchos de tinta, CD, DVD y discos antiguos, pero con un límite de hasta 1 metro cúbico por persona para asegurar una correcta gestión de los residuos.

¿Qué NO se puede llevar al Reciclatrón?

Para evitar problemas de manejo y reciclaje, el Reciclatrón no acepta:

Focos ahorradores

Lámparas fluorescentes

Equipos desarmados, rotos o contaminados

Cableado público

Módems

Estos materiales requieren procesos específicos o no son adecuados para el tratamiento que ofrece este centro permanente.

Ciudadanos pueden acudir al nuevo punto fijo del Reciclatrón de lunes a domingo, de 9:00 a 15:00 horas. / Sedema

El Reciclatrón es parte de los esfuerzos de la Sedema por fomentar la gestión adecuada de los residuos electrónicos, evitando que estos terminen en rellenos sanitarios o espacios donde pueden liberar sustancias tóxicas al medio ambiente. El nuevo punto fijo complementa las sedes itinerantes que han recibido miles de toneladas de residuos en jornadas anteriores, contribuyendo a una cultura de reciclaje más responsable entre los capitalinos.

Además, la instalación permanente responde a la creciente necesidad de opciones accesibles de reciclaje tecnológico en la ciudad, especialmente para quienes no podían asistir a los puntos temporales.