Viral: graban a madre e hija robando paletas de hielo en heladería de Pachuca

Un video que comenzó a circular en redes sociales captó a una madre y su hija robando paletas de hielo en una heladería ubicada en el centro de Pachuca, Hidalgo. La grabación, obtenida por las cámaras de seguridad del establecimiento, muestra cómo ambas toman los productos del congelador sin pagar, lo que ha desatado indignación en internautas y comerciantes locales.

Las mujeres robaron paletas de hielo. / iStock

¿Qué muestra el video?

Los hechos ocurrieron mientras una de las empleadas del local atendía a otros clientes, situación que fue aprovechada por la joven para introducir la mano en el refrigerador del establecimiento y tomar una paleta de limón. Posteriormente, mientras la trabajadora continuaba con el servicio, la hija volvió a abrir el congelador y extrajo más paletas de hielo, las cuales entregó a su madre, quien las guardó discretamente en una bolsa.

Captura de imagen

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, ambas sustrajeron un total de cuatro paletas, las cuales lograron pasar sin ser detectadas frente al mostrador. Tras la difusión del video, comerciantes del centro de Pachuca pidieron reforzar medidas contra este tipo de actos y señalaron que, aunque se trate de productos de bajo costo, estos robos afectan directamente la economía de los negocios locales.

Captura de imagen

El video fue compartido por los propios dueños del negocio después de detectar faltantes en su inventario y ha generado una rápida viralización en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok.

Reacciones en redes

Usuarios en redes sociales han reaccionado con diferentes comentarios condenando el hecho:

"Se les hace más fácil robar que trabajar"

"¿Qué tan infeliz...debes ser como para robar paletas de hielo?"

"La miseria y desfatachez representadas en la nada fina figura de estas personas"

El caso también ha abierto un debate sobre los llamados “robos hormiga”, es decir, hurtos de productos de bajo valor que se repiten con frecuencia y que, según comerciantes, representan pérdidas significativas para pequeños establecimientos.

Captura de imagen