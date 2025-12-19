Monterrey se prepara para recibir la segunda edición del Juego de Leyendas

El Comité Organizador de Monterrey para la Copa Mundial de la FIFA 2026 presentó novedades sobre su plataforma de eventos deportivos. La ciudad de Monterrey será la sede del Juego de Leyendas el próximo 17 de enero a las 19:00 horas. Este compromiso reunirá a figuras históricas del balompié internacional para enfrentar a una selección de ídolos del futbol mexicano en el Estadio Monterrey.

Sede Mundialista | IMAGO7

¿Qué leyendas mundiales estarán en Monterrey?

La plantilla de las Leyendas FIFA sumó recientemente a dos futbolistas que marcaron una época en Europa: Wesley Sneijder y Sergio Busquets. El neerlandés llega con el respaldo de haber sido subcampeón del mundo en 2010 y campeón de la Champions League con el Inter de Milán. Por su parte, el mediocampista español arriba como una de las piezas fundamentales en la obtención de la Copa del Mundo de Sudáfrica.

El equipo internacional cuenta con otros nombres de gran jerarquía que ya confirmaron su asistencia al evento. Entre los convocados destacan campeones del mundo como Xavi Hernández, Carles Puyol, Alessandro del Piero y Francesco Totti. También figuran en la lista defensores de la talla de Cafú y Pepe, además de los atacantes italianos Christian Vieri y Marco Materazzi.

Por parte del combinado nacional, cinco nuevos elementos se integraron al roster para fortalecer la zona defensiva y el ataque. Hiram Mier, Héctor Moreno y Moisés Muñoz aportarán su experiencia en la retaguardia de la escuadra mexicana. Asimismo, la delantera contará con el aporte de Oribe Peralta y Marco Fabián, ambos reconocidos por sus éxitos con la selección en competencias internacionales.

Estadio de Rayados | IMAGO7

Estos jugadores se unen a un grupo de leyendas mexicanas que ya habían sido anunciadas previamente para el cotejo. El equipo local tendrá entre sus filas a goleadores históricos como Jared Borgetti, Luis Hernández y Francisco Palencia. La media cancha y la portería estarán resguardadas por figuras como Andrés Guardado, Sinha, Miguel Layún y el guardameta Óscar "Conejo" Pérez.

La dirección técnica de las Leyendas Mexicanas estará a cargo de dos estrategas con amplio recorrido en el futbol nacional. Ricardo Ferretti y Víctor Manuel Vucetich serán los encargados de gestionar los minutos de los ídolos aztecas durante el partido. La presencia de ambos entrenadores añade un atractivo especial para la afición regiomontana, debido al éxito que ambos cosecharon en los clubes de la ciudad.

Precios de boletos para Juego de Leyendas en Monterrey

Los boletos para este encuentro ya se encuentran a disposición del público a través del sistema Ticketmaster. Los costos para asistir al inmueble varían según la ubicación, con precios que inician desde los 250 pesos en zona general. Las entradas en planta alta se sitúan entre los 300 y 400 pesos, mientras que las zonas de laterales y club seats representan las opciones de mayor costo.

Este evento forma parte de los preparativos de Monterrey como ciudad sede para la máxima justa futbolística del 2026. La organización busca mantener el entusiasmo de la afición local con espectáculos que reúnan a los mejores exponentes del deporte mundial. Con un elenco lleno de campeones del mundo y medallistas olímpicos, el Juego de Leyendas promete ser una noche histórica para Nuevo León.

Estadio BBVA | IMAGO7



