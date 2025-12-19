Inauguran Centro de Voluntarios de Guadalajara rumbo a la Copa del Mundo 2026

Este viernes fue inaugurado el Centro de Voluntarios de Guadalajara, espacio que fungirá como sede para el proceso de selección de los 4 mil 600 voluntarios que formarán parte de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y que estarán distribuidos en distintos puntos de Guadalajara y Zapopan.

Karla Carillo da mensaje

Durante el acto inaugural, la directora de Voluntarios en Guadalajara, Karla Carrillo, dio la bienvenida a las y los aspirantes que buscan integrarse al programa oficial del Mundial, destacando la importancia del voluntariado en la organización del evento.

“Ser voluntaria en Guadalajara 2011 me cambió la vida. Catorce años después, estoy aquí, honrada de recibirlos en esta que será la casa de quienes harán latir la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para nosotros es muy importante reconocer a cada una de las personas que tendrán aquí su primer contacto con el Mundial. Gracias por hacerlo posible y bienvenidos a casa”, expresó.

Por su parte, la Host City Manager de Guadalajara, Montserrat Hidalgo, resaltó el alto número de solicitudes de personas adultas mayores, un fenómeno que calificó como particular y reflejo del gran interés social por participar en el voluntariado.

“Sabemos que más de cuatro mil voluntarias y voluntarios estarán distribuidos en puntos clave de la ciudad y la zona metropolitana, como el estadio, vialidades, hoteles y el FIFA Fan Festival, que es fundamental para nosotros. Por eso decimos que el voluntariado es parte esencial del legado social del Mundial. No se trata solo de un evento de junio y julio, sino de un legado que trasciende la infraestructura”, señaló.

¿Guadalajara la sede con mejores partidos del Mundial 2026?

En su intervención, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que Guadalajara será una de las sedes más importantes del torneo y contará con los mejores partidos de la fase de grupos, según le informó el presidente de la Federación Mexicana de Futbol y de la Liga MX, Mikel Arriola.

“Guadalajara va a ser la mejor sede, con los mejores partidos de toda la primera fase del Mundial. Considerando a México, Estados Unidos y Canadá, la mejor sede será Guadalajara. Mikel Arriola me dijo: ‘Dime cómo le rezas a Dios para que te haya tocado esto’. Por eso digo que Dios nos quiere a todos, pero Jalisco es su ‘chiquiado’”, concluyó.