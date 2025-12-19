Adrián Marcelo llama 'senil' a José Ramón Fernández: "Su final deja mucho que desear"

El conductor y creador de contenido Adrián Marcelo volvió a generar conversación en el ámbito mediático tras una declaración hecha durante su participación en el 'programa' Hermanos de Leche, donde ofreció una opinión directa y polémica sobre la figura del periodista deportivo José Ramón Fernández, uno de los personajes más influyentes en la historia de los medios deportivos en México.

Durante la entrevista, Adrián Marcelo fue cuestionado sobre si José Ramón Fernández ejerció maltratos fuera de cámaras a colaboradores y periodistas. A esta pregunta respondió afirmativamente, señalando que, en su opinión, “eso no es novedad”, y agregó que existen “cantidad de periodistas” que fueron duramente tratados por el veterano comunicador a lo largo de su carrera. Al final destacó que su fin deja mucho que desear.

Joserra I IMAGO7

El creador de contenido reconoció, sin embargo, que José Ramón Fernández fue clave en la formación de figuras relevantes del periodismo deportivo mexicano, al asegurar que “hizo pedazos” a muchos, pero también “creó figuras que siguieron su escuela”, ubicándose él mismo como parte de una generación que ha adoptado un estilo polémico en los medios.

Adrián Marcelo también abordó el papel de José Ramón Fernández como creador de una narrativa crítica hacia el Club América, al afirmar que fue “el inventor del antiamericanismo”, un discurso que marcó durante décadas la conversación deportiva en televisión y que influyó en la percepción de millones de aficionados.

No obstante, el entrevistado cuestionó la capacidad de análisis futbolístico de Fernández fuera de esa postura editorial, comparándolo con otros analistas como Luis García, a quien consideró con mayores recursos técnicos y argumentos en el análisis del juego.

Personajes del deporte l IMAGO7

¿José Ramón Fernández deja un legado?

En su reflexión, Adrián Marcelo reconoció el legado histórico del periodista, destacando proyectos emblemáticos como DeporTV y Los Protagonistas, programas que redefinieron la manera de narrar y debatir el deporte en la televisión mexicana y que sentaron las bases del periodismo deportivo moderno en el país.

A pesar de ello, el creador de contenido fue crítico con la etapa final de la carrera de José Ramón Fernández, señalando que “su final deja mucho que desear”, en una frase que generó reacciones divididas entre quienes defienden la trayectoria del comunicador y quienes consideran válida la crítica.

Futbol l IMAGO7

El polémico concepto hacia Joserra

Finalmente, Adrián Marcelo sugirió que algunas actitudes recientes del periodista podrían estar relacionadas con un deterioro personal, al mencionar la palabra “senilidad”, comentario que intensificó la polémica en redes sociales y reavivó el debate sobre los límites de la crítica hacia figuras históricas del periodismo mexicano.

