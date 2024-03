Faitelson lanza indirecta a Joserra y niega que le hayan ordenado ‘pegarle’ a Chivas

Tras las recientes declaraciones de José Ramón Fernández, en las que afirmó que Televisa se dedicó a criticar a Chivas durante el último Clásico Nacional, debido a su posible contrato con Amazon Prime, el reconocido periodista David Faitelson ha salido al frente para aclarar la situación.

"¡Ganar, ganar, ganar!” Esa fue la orden del mando americanista… Y todos los que cobran del mismo bolsillo, árbitros, jilgueros, vampiros y zopilotes, hablando maravillas de las jugadas del América y enfatizando los errores de las Chivas", había compartido el experimentado periodista en redes sociales.

En una publicación en redes sociales, Faitelson compartió su perspectiva sobre la libertad que goza en Televisa, desmintiendo cualquier orden de atacar al equipo tapatío. "Por cierto, y para que quede bien claro: A mí nadie me ha ordenado aquí ¨pegarle¨ a nadie. Tengo la mayor libertad de la que he gozado en todos los medios donde he trabajado, incluyendo TV Azteca y también ESPN", expresó.

El experimentado periodista también destacó que las críticas hacia Chivas se derivan de su desempeño futbolístico, subrayando que no está sujeto a presiones externas para realizar comentarios negativos sobre el equipo. Además, hizo alusión a la defensa que algunos hacen del club gracias a una supuesta influencia en ciertos sectores de la prensa.

"Las críticas sobre Chivas son evidentes a partir de su pobre capacidad futbolística. Y mire que hay quienes defienden a Chivas gracias a una ¨salita de prensa¨ que lleva su nombre. Las neuronas también se cansan…", concluyó Faitelson en su publicación.

