¿Se puede pagar el predial por WhatsApp? Todo lo que debes saber

El gobierno municipal de Guadalajara anunció que ahora los contribuyentes pueden realizar el pago del impuesto predial a través de WhatsApp mediante el sistema oficial llamado GuaZap. Esta herramienta permite agilizar el trámite, evitando filas y haciendo el proceso más rápido y seguro.

El pago digital del predial permite evitar filas y ahorrar tiempo. / Pixabay

El predial es un impuesto obligatorio para todos los propietarios de inmuebles, ya sean viviendas, oficinas, locales comerciales o terrenos, y se destina a financiar servicios públicos como alumbrado, recolección de basura, pavimentación y seguridad.

Aprovecha los descuentos por pronto pago al usar el método digital del predial. / Pixabay

Paso a paso para pagar el predial por WhatsApp

Agrega el contacto oficial: Guarda en tu celular el número 33 3610 1010 de GuaZap y verifica que tenga la “palomita azul” de cuenta oficial. Inicia el chat: Envía la palabra “Hola”. El asistente virtual mostrará un menú donde debes seleccionar Guadalajara → Pagos Municipales → Pago Predial. Proporciona tus datos: Ingresa información como número de recaudadora, tipo de predio y cuenta predial. Realiza el pago: Confirma el monto, incluyendo el 10% de descuento por pronto pago en enero y febrero, y utiliza el enlace seguro para ingresar tus datos de tarjeta. Recibe tu comprobante: La confirmación inmediata se envía por WhatsApp y el recibo oficial con validez fiscal estará disponible en el portal del Ayuntamiento aproximadamente 48 horas después.

Con GuaZap puedes recibir tu comprobante de pago directamente en WhatsApp. / Pixabay

Beneficios del pago digital

El sistema GuaZap permite a los contribuyentes evitar desplazamientos, ahorrar tiempo y recibir descuentos por pronto pago. Además, garantiza que la transacción sea segura y que la información fiscal se gestione de manera oficial.