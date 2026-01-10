"Estar en pista siempre es un riesgo": el testimonio de un marshal tras el incidente en el GP de México

El incidente ocurrido durante el Gran Premio de México, cuando dos oficiales de pista estuvieron cerca de ser atropellados por Liam Lawson, volvió a poner sobre la mesa uno de los temas más delicados del automovilismo: la seguridad de los marshals. Con el objetivo de conocer el punto de vista desde dentro, se aprovechó la cobertura del Mexico City E-Prix para obtener el testimonio de un oficial de pista, quien pidió no revelar su nombre ni aparecer en video, debido a los reglamentos internos.

El oficial explicó que el ingreso a pista siempre se realiza bajo instrucciones específicas de los jefes de carreras: “Nosotros ingresamos a pista cuando nos dan una instrucción. Siempre estamos atentos a las indicaciones. Hubo un desfase de tiempo. Creo que ingresó a boxes y se separó del resto, vino la instrucción (de ingresar). Hubo un desfase, no entró en el rango de visión”.

También recalcó que todos ellos están ahí siendo conscientes del riesgo permanente que significa: “De antemano sabemos que estar en la pista es un riesgo, somos voluntarios todos, pero siempre tenemos en la cabeza que es un riesgo estar ahí, entonces tenemos que estar siempre totalmente enfocados, en el video se ve que los compañeros cumplen la función que les asignaron y están concentrados, obviamente tienes que emplear el rango de visión y por eso se dieron las cosas”.

Cae el atardecer en el circuito | Imago7

Aun así, reconoció que este tipo de situaciones generan un impacto personal: “Hay una preocupación en general porque todos tenemos familia, todos nos esperan en casa y hay que estar muy atentos siempre”.

Preparación y protocolos especiales

El oficial también destacó que los marshals reciben capacitación específica, especialmente en categorías como Fórmula E, donde los autos eléctricos representan riesgos adicionales. “Siempre hay cursos previos. Normalmente trabajamos con coches de combustión, pero en Fórmula E o con autos híbridos tenemos que estar muy atentos a las luces de condición del vehículo”, explicó.

Estas luces indican si el auto es seguro de tocar o no, ya que una mala intervención podría provocar descargas eléctricas severas. “Un coche en condición roja te puede dejar ahí. La descarga es muy fuerte”, advirtió. Por ello, enfatizó que la seguridad del oficial es prioritaria antes de cualquier acción en pista. “No podemos llegar, tocar el coche y moverlo sin antes verificar su condición”.

Curva por un lado del Estadio GNP | Imago7

Una visión limitada durante la carrera

Contrario a lo que se percibe en televisión, los marshals no tienen un panorama completo de la carrera. “Nos enteramos de muchas cosas hasta después. En el momento estás concentrado en tu zona, leyendo la carrera, viendo qué coche entra a pits, pero no hay forma de tener toda la información”, explicó. De hecho, confesó que la carrera suele verse completa hasta llegar a casa, una vez terminado el día de trabajo.

El riesgo que siempre vuelve a casa

Finalmente, el marshal reconoció que este tipo de episodios siempre se comentan en familia. “Mi esposa y mis hijos siempre me dicen que tenga cuidado. No solo aquí, también en otras carreras nacionales ha habido accidentes”, recordó, al mencionar un caso ocurrido en Chiapas, donde un vehículo de competencia impactó una camioneta de intervención y alcanzó a oficiales de pista.