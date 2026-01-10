¡Está de vuelta! Chicharito sorprende con duro entrenamiento: "No te rindas"

Casi dos meses han pasado desde aquella fatídica noche en la que Javier Hernández falló el penal de la clasificación en lo que fue a la postre su último partido con Chivas, ahora, apenas iniciando el 2026, el máximo goleador de la Selección Mexicana ha reaparecido en redes sociales, esta vez con un video con mucho menos polémica.

Chicharito ha decidido compartir con sus seguidores, la manera con la que se busca seguir manteniendo en buena forma física a pesar de que por el momento se encuentra sin equipo después de su salida de la Liga MX.

Chicharito falló en sus últimos momentos con Chivas | Imago7

"No te rindas"

En el video de CH14 se pude apreciar que por el momento, no se encuentra en México, ya que la plática con sus entrenadores es en inglés; durante el mismo video se logra ver también que la sesión de entrenamiento no fue para nada corta, pues los ejercicios abarcan desde etapas sin aparatos, hasta algunos otros con pesas, bandas elásticas y más.

También se muestra como Hernández es sometido a algunas pruebas físicas y médicas para poder realizar de mejor forma su entrenamiento, pasándolas sin ningún inconveniente.

Además de mostrarse bastante concentrado a lo largo de los ejercicios, en la descripción del video se puede leer una frase que el mismo Chicharito ha dejado como parte de un mensaje que deja ver un poco de lo que será su futuro: "Don’t quit, keep going" (No te rindas, sigue adelante), palabras que muchos han interpretado de la mejor manera, esperando que pronto regrese a las canchas.

¿Cuál es la actualidad de CH14?

La segunda etapa de Chicharito Hernández en Chivas no terminó de la mejor manera, siendo autor de muy pocos goles y fallando un penal que habría dado el pase al club rojiblanco a la ronda de Semifinales del último torneo del 2025; es por ello que después de haber anunciado su salida, de momento el mexicano se encuentra sin equipo.

A pesar de que algunos rumores habían arrojado que el ex del Manchester United y Real Madrid tenía opciones de regresar al futbol de Europa en un club de Segunda División Inglesa, la realidad para el delantero sería otra por completo diferente.

En los meses recientes se ha filtrado información que acercaría a Javier a las filas de ESPN de cara a la Copa del Mundo de 2026, pues actuaría como comentarista de la cadena de televisión junto a personajes como Álvaro Morales, José Ramón Fernández o su buen amigo Sergio Dipp, pero de momento no hay nada confirmado.