Luis Romo acerca del penal fallado de Chicharito en Cuartos de Final: "Él era el cobrador"

Uno de los momentos que quedará marcado en la historia del Apertura 2025 será la falla del penal de Javier 'Chicharito' Hernández en los Cuartos de Final ante Cruz Azul, debido a que en caso de haber anotado, ese gol habría significado el pase a las Semifinales del torneo en contra de Toluca, pero las cosas no sucedieron así.

En cambio, Hernández falló, dando fin a su segundo paso por Chivas, en lo que también fue el último partido de los rojiblancos en el campeonato luego de un resurgimiento en la parte final. Ante esto, Luis Romo, actual capitán del club, ha dado declaraciones de lo que fue aquella situación en la cancha.

Hernández falló el penal de la ventaja | Imago7

¿Qué pasó en la noche trágica de CH14?

En una conferencia de prensa previa al duelo de Jornada 1 en contra de Pachuca, Luis Romo respondió algunas preguntas referentes a lo que será el torneo de Chivas para iniciar el 2026; sin embargo, una de las declaraciones que más ha llamado la atención tiene que ver con el torneo anterior en el que el Rebaño se fue eliminado después de un momento fatídico en la carrera de Javier Hernández.

En los minutos finales, Guadalajara tuvo un penal, el cual los pudo haber metido a la siguiente ronda en caso de haber sido anotado, pero Chicharito, a quien dejaron como el cobrador, falló de una manera inimaginable, volando su disparo por encima de la portería de Andrés Gudiño y dándole el pase a Cruz Azul a las Semifinales del torneo.

Romo desconsolado tras el final del duelo | Imago7

Al ser cuestionado acerca de aquella jugada que significó la eliminación, Romo no tuvo reparo en mencionar la manera en la cual sucedieron las cosas.

"Regularmente cuando hay un tirador que va a cobrar, se le acercan todos para decirle cosas, es una estrategia de muchos equipos, que el cobrador se mantenga alejado de ciertas pláticas, pero Javier era el tirador, se manejaron muchas cosas; pareciera que a muchos se les olvida quien es Javier Hernández, por eso él fue quien lo tiró", dijo el capitán rojiblanco.

Nueva ilusión

Chivas debutará en el Clausura 2026 este sábado 10 de enero en el Estadio Akron cuando reciba a los Tuzos del Pachuca; el Rebaño Sagrado se ha reforzado con Brian Gutiérrez del Chicago Fire, Ángel Sepúlveda en su regreso al equipo después de su paso por Cruz Azul y otro regreso con Ricardo Marín que estuvo en Puebla a préstamo.

Chivas buscará su título 13 | Imago7

Su rival, contará con la presencia de Alan Mozo, quien salió del equipo tapatío y de inmediato fue presentado y registrado como nuevo jugador del cuadro hidalguense, por lo que el debut significará un reencuentro en la cancha que será mundialista en unos meses más.