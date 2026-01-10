Mateo Chávez brilla en Europa con impresionante jugada en victoria del AZ Alkmaar

Mateo Chávez dio un partidazo este fin de semana durante la jornada del futbol de los Países Bajos. El defensor mexicano fue la pieza clave en la jugada que otorgó el triunfo definitivo al AZ Alkmaar frente al Volendam. El joven lateral demostró una lectura de juego impecable que le permitió dominar su banda durante la mayor parte del encuentro.

Chávez | IMAGO7

¿Cómo fue el gol de Mateo Chávez?

Su capacidad técnica sobresalió cuando se asoció de gran manera con sus compañeros en el medio sector del campo. Tras una serie de toques precisos, el juvenil logró ganar la espalda de los defensores rivales con una velocidad notable. Fue en ese momento cuando mandó el centro venenoso que terminó por generar la jugada del gol de la victoria.

La prensa local destacó que el canterano de las Chivas vive su mejor momento deportivo desde su arribo a Europa. Su adaptación a la Eredivisie ha sido constante y ahora se consolida como un elemento de confianza para su entrenador. La madurez mostrada en la toma de decisiones defensivas y ofensivas lo posiciona como un talento a seguir.

Con esta actuación, el lateral izquierdo levanta la mano para ser considerado en las futuras convocatorias del seleccionado nacional mexicano. La consistencia mostrada en una liga tan formativa como la neerlandesa es un argumento sólido para su progresión profesional. Chávez parece haber encontrado el ritmo ideal para competir al más alto nivel semana tras semana.

El AZ Alkmaar celebra el crecimiento de su refuerzo, quien aporta frescura y profundidad por el costado izquierdo de manera regular. La jugada del centro representó el fruto de los entrenamientos enfocados en la transición rápida y la ocupación de espacios.

En partido | IMAGO7

Habilidades de Chávez

A nivel táctico, la capacidad de Chávez para romper líneas mediante pases cortos y desmarques al espacio es un activo valioso. Su coordinación con los extremos del equipo permite que el AZ genere superioridad numérica en zonas críticas del área contraria.

Este rendimiento llega en un punto clave de la temporada, donde los puntos obtenidos suelen definir los puestos de competiciones europeas. Mateo Chávez asume la responsabilidad y demuestra que el talento mexicano tiene cabida en los proyectos serios de Europa. El entorno del jugador se muestra optimista ante la posibilidad de que mantenga este nivel.

La victoria coloca al equipo en una posición privilegiada de la tabla y alimenta la confianza del grupo para los próximos retos. Chávez continuará trabajando para pulir su pegada y mantener la solidez defensiva que lo caracteriza en cada duelo individual.