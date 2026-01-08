‘Te va a echar Florentino’: Cholo Simeone y Vinicius Júnior protagonizaron 'fuerte' discusión en el Derbi

Durante la parte final de las semifinales de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, misma que terminó en una victoria de 2-1 a favor de los merengues, el técnico colchonero, Diego Simeone, tuvo una fuerte discusión con el brasileño, Vinicius Júnior.

Simeone en el Derbi | AP

¿Qué pasó entre Vini y el Cholo?

Mientras el duelo veía su parte final en el estadio King Abdullah Sports City, el banquillo vivió un tenso momento, pues durante la sustitución de Vini, este se dio de palabras con el entrenador colchonero, situación que causó que las bancas tuvieran que intervenir.

Según medios españoles, la charla entre ambos se dio gracias a las provocaciones entre ellos mismo, sin embargo, todo se subió de tono cuando Simeone le afirmó a Vini que este sería echado del equipo en un tono d burla.

Simeone en la derrota del Atleti | AP

“Te va a echar Florentino, acuérdate de lo que te digo”, dijo Simeone a Vinicius con un risa entre dientes.

Tras esto, el brasileño quiso ir a encarar al argentino, sin embargo, este fue detenido por miembros del cuerpo técnico y compañeros del equipo, además del silbante que detuvo a ambos de hacer más grande la situación.

Discusión de Vini con el Cholo | AP

Vinicius Junior y su futuro en el aire

Pese a ser considerado una de la estrellas y referentes del club, el brasileño aún no ha firmado su renovación con el cuadro de la casa blanca, por lo que las especulaciones y rumores sobre su salida no han parado de sonar en múltiples medios.

Sin embargo, ni el club ni el jugador han dado declaraciones de un posible cambio de equipo o un renovación, por lo que todo queda en especulaciones hasta un aviso oficial de alguna de las partes involucradas.

Por ahora, Vinicius y el Madrid tiene la mira puesta en la gran final de la Supercopa de España, pue al vencer en el Derbi al Atleti del Cholo, la nueva prueba será el equipo del Barcelona, el cual logró su pase al aplastar al Athletic de Bilbao, cinco goles contra uno.