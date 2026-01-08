Arsenal empata sin goles ante Liverpool y deja ir la oportunidad de alejarse en la cima de la Premier League

Arsenal no aprovechó el empate del Manchester City ante Brighton para alejarse ocho puntos. Los Gunners igualaron 0-0 con el Liverpool, un resultado poco común en esta rivalidad, en la que normalmente los marcadores son abultados.

En partido | AP

Así fue el empate del Arsenal vs Liverpool

Liverpool sufre esta temporada en funcionamiento y en resultados, a pesar de que ya son 10 encuentros consecutivos sin perder, los Reds de Arne Slot no convencen ni a la afición ni a los expertos, por lo que los Gunners llegaron como favoritos.

Los Reds se plantaron en el Emirates Stadium con un grado importante de valentía, como obligaba un duelo de este tipo. Con algunos acercamientos al área rival, Liverpool daba sensaciones de poder ganarlo, pero la muy buena defensa del Arsenal impidió la sorpresa.

La fortaleza del Arsenal es el balón parado, sin embargo, los Reds trabajaron de buena forma la defensa en esas situaciones, lo que frustró a los locales de escaparse por esa vía. Si bien Liverpool no logró llevarse los tres puntos, el resultado es positivo para el contexto del club.

En juego | AP

El segundo tiempo fue especialmente positivo para los de Arne Slot, pues le arrebataron el balón a los de Mikel Arteta y los pusieron a sufrir. Jeremie Frimpong fue clave por la banda derecha, pero no encontró el último toque preciso para crear el gol.

La mala noticia para el Liverpool fue que Conor Bradley salió lesionado en los últimos minutos y obligará a Arne Slot a alinear a algún otro elemento que pueda suplir su baja, a la espera de conocer la gravedad del golpe.

¿Cuál es el panorama del Arsenal y del Liverpool?

Liverpool se queda dentro del top 4 de la Premier League, que otorga un boleto a la Champions League para la próxima temporada. Con pocas o nulas opciones de defensor su corona, los Reds apuntan a hacer un papel digno en la competencia europea.

Arsenal no aprovechó y abre la puerta para que el Manchester City busque arrebatar la cima de la Premier League. A pesar del empate sin goles, los Gunners tienen un margen de seis puntos para soñar con su título liguero.