¡Siguen sin levantar! Manchester United deja ir el triunfo ante Burnley

Continúan en caída. Manchester United continúa sin poder revertir el mal rumbo incluso después de haber despedido a su entrenador Ruben Amorim. Ahora, con Darren Fletcher al mando del equipo, los Red Devils dejaron ir el triunfo ante el sotanero Burnley.

El united llegaba al partido de este miércoles con la misión de volver a la senda del triunfo para poder mantenerse dentro de los puestos de competencias europeas. Sin embargo, ni con el cambio de dirección técnica el histórico equipo pudo llevarse el triunfo.

Dejaron ir la victorias | AP

Dejaron ir la victoria

Como ya ha sido una costumbre para los Red Devils, tuvieron que remontar durante el partido. Previo al primer cuarto de hora en el partido, los Clarets se adelantaron gracias a un rebote fortuito. En un despliegue a velocidad Bashir Humphreys logró entrar mandar un centro dentro del área rival el cual, para desgracia del ManU, rebotó en Ayden Heaven y terminó entrando en su propio arco.

A pesar de irse abajo en el marcador, los visitantes lograron responder. En el segundo tiempo Benjamin Šeško se encargó de darle la vuelta al marcador en tan sólo 10 minutos. El primero de ellos llegó tras un gran balón filtrado de Bruno Fernández al minuto 50.

Le dio la vuelta al marcador | AP

Para el 60', el esloveno volvió a aparecer para rematar dentro del área y darle la vuelta al partido, sin embargo, seis minutos más tarde Jaidon Anthony emparejó el partido.

El empate mandó al los Red Devils al séptimo puesto a un punto de los puestos de competencias europeas. Burnley por su parte, se mantiene en el penúltimo puesto con tan sólo 13 unidades.

Terminó en un partido | AP

Siguen buscando entrenador

Tras el despido de Amorim, Manchester United ha contactado a Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick en su búsqueda de un técnico interino para hacerse cargo hasta el final de la temporada. Otros nombres que suenan son Oliver Glasner (Crystal Palace), Marco Silva (Fulham) y Roberto De Zerbi (Marsella).