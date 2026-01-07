Barcelona logra goleada histórica ante Athletic y avanza a la Final de la Supercopa de España

Manita, récord y a la Final. Barcelona no tuvo piedad de Athletic Club en la Semifinal de la Supercopa de España y con una contundente victoria selló su pase al partido por el título. El equipo culé ahora espera rival, que saldrá del compromiso de este jueves entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

Raphinha fue la figura en el triunfo de su equipo con un doblete y una asistencia, además de que Fermín López y Roony Bardghji también brillaron con gol y asistencia. Ferran Torres fue el otro anotador y el encargado de abrir la cuenta para el conjunto culé, que con la victoria 5-0 fue el primero en imponerse por esta diferencia en toda la historia de la Supercopa.

Barcelona no tuvo problema en avanzar a la FInal | AP

Raphinha comanda goleada de Barcelona

El brasileño por la banda izquierda fue una bestialidad y una pesadilla para la zaga de Athletic. De sus pies surgieron las primeras jugadas de peligro de los culés, además que fue el encargado de asistir a Fermín para el 2-0 a la media hora de juego, ocho minutos después de que Ferrán rompió el empate sin goles.

Pero la jugada que reflejó a la perfección el desempeño de Raphinha fue el cuarto tanto. Tras recibir en la banda, el atacante encaró a Jesús Areso y, una vez dentro del área, lo dejó atrás con una simple finta hacia su derecha. Ya libre de cara al arco, el brasileño sacó un disparo al ángulo, en el poste de Unai Simón, que se llevó las críticas.

Ferran Torres hizo el primero de la goleada | AP

Al arquero de la Selección Española se le fue debajo de los brazos el tanto de Roony al minuto 34 y cuatro minutos más tarde llegó el gol del brasileño en su poste. En su defensa, el disparo del jugador blaugrana tuvo la potencia y colocación necesaria para liquidar el compromiso.

Stop that Raphinha. pic.twitter.com/Hfcvyz05il — Stop That Football (@stopthatfooty) January 7, 2026

El pilón llegó a los pocos minutos de reanudadas las acciones, al 52', luego de una serie de rebotes. Con ello, Raphinha alcanzó ocho goles en esta Temporada 2025-26, y sumó su duodécimo partido con dos goles o más, tercero esta temporada luego de los que hizo ante Valencia y Osasuna en LaLiga.

¿Cuándo es la Final de la Supercopa de España?

En cuanto a Barcelona, con la victoria 5-0 llegó a nueve victorias consecutivas, de las cuales en las últimas cinco no ha permitido gol. Ahora espera rival, que saldrá del Derbi Madrileño este jueves, y al cual enfrentará en la Final programada para el próximo domingo 11 de enero, en horario todavía por confirmar.