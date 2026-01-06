¿Mundial en riesgo? Joško Gvardiol sufre fractura y apunta a estar fuera varios meses; Ruben Días también se lesionó

El defensa del Manchester City y Croacia, Joško Gvardiol, necesitará una cirugía esta semana por una fractura en su pierna derecha y podría estar varios meses fuera antes del Mundial.

La defensa del City se verá debilitada nuevamente cuando se confirmó que el central portugués Rúben Dias también estará fuera hasta seis semanas por una distensión en el tendón de la corva, dijo el entrenador Pep Guardiola.

Gvardiol tendido en el césped luego de lesionarse | AP

Gvardiol y Dias se lesionaron el domingo en un empate 1-1 en casa ante el Chelsea que dejó al equipo seis puntos detrás del líder de la Premier League, el Arsenal.

Gvardiol, de 23 años, "sufrió una fractura de tibia en su pierna derecha", confirmó el City en un comunicado el lunes por la noche. Será operado esta semana y el City no dio un calendario para su regreso.

Días disputa el balón contra Estevao | AP

Incluso sin dos defensas clave, el campeón de Europa de 2023 está bien posicionado para avanzar directamente a los octavos de final de la Champions League en marzo. El club ocupa el cuarto lugar en la clasificación de 36 equipos , con dos partidos de la fase liguera restantes este mes en Bodø/Glimt y recibiendo al Galatasaray.

Croacia inicia su fase de grupos del Mundial el 17 de junio contra Inglaterra en el estadio de los Dallas Cowboys. Después, se enfrentará a Panamá en Toronto y a Ghana en Filadelfia.

Es probable que Gvardiol se pierda la visita de Croacia a Estados Unidos en marzo para los partidos de preparación contra Colombia y Brasil.