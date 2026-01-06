Liam Rosenior es nuevo entrenador del Chelsea, firma por seis años

Chelsea confirmó la contratación de Liam Rosenior como su nuevo técnico, ofreciéndole un vínculo de seis años después de que dejara el club francés Estrasburgo el martes.

Rosenior, un estratega de vocación ofensiva, se convierte en el segundo entrenador de raza negra de Chelsea después de Ruud Gullit. Firmó hasta 2032.

Rosenior ha sido elogiado por transformar a Estrasburgo, que forma parte del mismo grupo propietario que Chelsea, en un equipo protagonista en la Ligue 1 tras terminar en séptimo lugar la temporada pasada, lo que aseguró una plaza en las copas europeas.

Los trabajos anteriores de Rosenior incluyen un período como entrenador asistente en Derby junto a Wayne Rooney, quien elogió su “increíble” ética de trabajo y atención al detalle.

Rosenior, de 41 años, nunca ha dirigido un club de la Liga Premier. Chelsea destituyó la semana pasada de Enzo Maresca, quien estuvo 18 meses a cargo.

Mudarse a Chelsea traerá mucha más visibilidad y presión para Rosenior.

El quinto entrenador permanente desde que la propiedad de BlueCo asumió en 2022, Rosenior hereda un equipo capaz de lograr éxitos de alto nivel, pero que ha carecido de consistencia. Chelsea marcha quinto en la liga con una brecha de 17 puntos respecto al líder Arsenal.