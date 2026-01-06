¡Llegó la hora de Gonzalo! Real Madrid confirma baja de Kylian Mbappé para la Supercopa

El tiempo de recuperación no fue suficiente y Kylian Mbappé se perderá el partido de la Supercopa de España este jueves en Arabia Saudita. Desde hace varios días en Real Madrid se manejó con mesura su participación, ya que el francés estaba lidiando con una lesión.

De hecho, luego de la goleada 5-1 contra Betis el fin de semana, el director técnico Xabi Alonso adelantó que este martes tomarían una decisión con respecto al jugador. "No está totalmente descartado, vamos a esperar hasta el martes para tomar la última decisión", declaró en conferencia de prensa.

Kylian Mbappé como espectador en la Copa Africana de Naciones | AP

Finalmente, la convocatoria se publicó este martes y se confirmó que Mbappé no fue considerado para el viaje a Yeda. Quienes sí viajaron fueron los brasileños Vinicius Jr y Rodrygo, a pesar de los rumores que han circulado sobre posibles salidas a otro equipo durante el mercado de invierno.

La hora de Gonzalo García ante la baja de Mbappé

También fue convocado para la Supercopa el canterano Gonzalo García, quien fue la figura de la jornada en LaLiga el fin de semana pasado. El joven delantero de 21 recibió apenas su primera titularidad esta temporada y la aprovechó con sus tres primeros goles en Primera División.

La convocatoria de Real Madrid para la Supercopa | X: @realmadrid

García marcó un hat-trick perfecto y anotó de cabeza, de derecha y de zurda en el Estadio Santiago Bernabéu y se estrenó con el primer equipo de Real Madrid. Con este antecedente se enfrentará a Atlético de Madrid este jueves y, sin Mbappé, se perfila para ser el centro delantero titular, a menos que Alonso apueste por sacar a Vini o Rodrygo de las bandas.

¿Dónde y a qué hora ver el partido de Real Madrid en la Supercopa?

La Supercopa comenzará este miércoles 7 de enero, con el compromiso de Barcelona contra Athletic Club, mientras que el Derbi Madrileño quedó programado para el jueves 8 a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Ambos partidos podrán seguirse en México por la señal de Sky Sports 522.

En el pasado Derbi, en la Jornada 7 del torneo de liga, los Colchoneros se impusieron 5-2 con dobletes de Julián Álvarez y Alexander Sørloth, además de un gol de Robin Le Normand. Mientras que los tantos del equipo merengue fueron obra de Mbappé y Arda Güler, quien sí está convocado para este jueves.