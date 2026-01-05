¡Bombazo millonario! Chelsea prepara una exorbitante oferta por Vinícius Jr.

De un tiempo a la fecha, Vinícius Jr. no está completamente a gusto en el Real Madrid; la llegada de Xabi Alonso ha detonado una mala relación entre uno de los futbolistas más importantes de la plantilla y el nuevo cuerpo técnico, por lo que los rumores de la salida del jugador brasileño han ido creciendo con el paso de los días.

Ahora, Vini tiene un nuevo pretendiente, pues con información de The Guardian Sport, el futbolista carioca podría llegar a la Premier League en caso de que la oferta que está a punto de caer por él sea suficiente para un cambio más que importante en el futbol europeo.

Vini podría salir pronto del club merengue | AP

¿Adiós a Vini?

No solamente la relación con el entrenador está rota por parte de Vinícius, la afición merengue también se ha ido cansando de algunas de sus actuaciones y algunos argumentan que ya no es el mismo jugador que llegó a ser cuando incluso estuvo nominado al Balón de Oro; es por ello que una salida de su parte no la ven tan descabellada.

En cuanto a la oferta que puede llegar desde Londres, The Guardian menciona que la cifra rondaría los 160 millones de euros para poder llevar al brasileño al futbol de Inglaterra, convirtiéndolo de inmediato en uno de los fichajes más caros, al menos de este mercado de invierno.

Chelsea es el principal pretendiente de Vini | AP

La salida de Enzo Maresca como estratega de los Blues no sería impedimento para la posible llegada de Vini, pues es un movimiento que se está planeando a nivel directivo, sin importar quien llegue a suplir al técnico que llevó a Chelsea a ganar el primer 'nuevo' Mundial de Clubes y la UEFA Conference League.

Sin renovación por el momento

Una de las razones por las cuales el fichaje de Vini con el Chelsea podría darse próximamente es que la renovación de su contrato con el Real Madrid por el momento se encuentra estancada, pues la mala relación que actualmente tiene con el cuerpo técnico no lo ha dejado tomar una decisión en favor de los merengues.

Xabi Alonso no vería mal la salida de Vinícius | AP

Hay muchos obstáculos dentro de esta negociación, pero sin duda la exigencia que comanda esta lista es el salario, pues Vinícius aspira a que el suyo sea el más alto de la plantilla, por lo que los directivos no han querido ceder, ya que de inmediato generaría un tema en el vestuario, pues el brasileño se convertiría en el mejor pagado de todo el club.

A pesar de que comienzan a rondar las ofertas de equipos de Arabia Saudita para llevarse a Vini, él aún no tiene contemplado cambiar de continente para seguir jugando, pues, en caso de que se le cumpla la exigencia salarial, estaría igualando en 30 millones de euros anuales a su compañero Kylian Mbappé, dejándolo en el pasado como el mejor pagado de los merengues.