Estos son los partidos de martes 6 de enero en el Día de los Reyes Magos

La agenda deportiva de este martes 6 de enero, Día de los Reyes Magos, presenta una jornada cargada de actividad con partidos relevantes en Europa, África, México y la NBA, donde cada equipo llega con realidades distintas y objetivos claros en sus respectivas competencias.

Copa Africana de Naciones l AP

Serie A

En la Serie A, el Pisa Sporting Club recibe al Como 1907 en un duelo directo entre equipos que buscan estabilidad en la tabla. Pisa llega con la urgencia de hacerse fuerte en casa tras resultados irregulares, mientras que Como ha mostrado orden táctico y pretende sumar fuera para mantenerse en la pelea por posiciones intermedias.

Más tarde, el US Lecce enfrenta a la AS Roma con panoramas contrastantes. Lecce intenta alejarse de la zona baja apoyado en su intensidad y juego colectivo, mientras que Roma llega obligada a ganar para no perder terreno en la lucha por puestos europeos, respaldada por una plantilla con mayor jerarquía.

Serie A l AP

El cierre de la jornada italiana lo protagonizan Sassuolo y Juventus. El conjunto local apuesta por su estilo ofensivo y velocidad para sorprender, mientras que la Juventus llega con la presión de imponer su peso histórico y sumar puntos clave en su objetivo de mantenerse en la parte alta.

¿Quiénes avanzan en Copa Africana de Naciones?

En la Copa Africana de Naciones, Argelia se mide ante la República Democrática del Congo en un duelo de octavos que promete intensidad. Argelia llega con experiencia y equilibrio en sus líneas, mientras que el conjunto congoleño ha destacado por su fortaleza física y capacidad para competir en partidos cerrados.

Por su parte, Costa de Marfil enfrenta a Burkina Faso en un choque entre selecciones que han mostrado solidez. Los marfileños confían en su talento individual y el respaldo de su afición, mientras que Burkina Faso apuesta por el orden defensivo y la disciplina táctica para dar el golpe.

Premier League

En la Premier League, el West Ham United se enfrenta al Nottingham Forest en un partido clave para ambos. Los “Hammers” buscan regularidad y hacerse fuertes como locales, mientras que Forest llega con la necesidad de sumar para mantenerse fuera de la zona comprometida de la tabla.

Premier League l AP

Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil ofrece un atractivo duelo entre Atlas Femenil y Pachuca Femenil. Las rojinegras buscan consolidar su proyecto con un juego intenso, mientras que las Tuzas llegan como uno de los equipos más competitivos del torneo, con aspiraciones claras de liguilla.

Más tarde, Mazatlán FC Femenil recibe a FC Juárez Femenil en un partido donde ambos equipos intentan ganar confianza. Mazatlán apuesta por hacerse fuerte en casa, mientras que Juárez busca reflejar mayor orden y contundencia tras actuaciones irregulares.

NBA

En la NBA, el Miami Heat se enfrenta a los Minnesota Timberwolves en un choque de estilos. Miami llega con su habitual disciplina defensiva y experiencia, mientras que Minnesota apuesta por su juventud y poder físico para imponer condiciones.

Finalmente, los Dallas Mavericks se miden a los Sacramento Kings en un duelo de alto ritmo. Dallas confía en su ofensiva liderada por sus figuras, mientras que Sacramento busca mantener consistencia y aprovechar su velocidad para competir de tú a tú.

Agenda Deportiva

Serie A

●Pisa Sporting Club vs Como 19:07 – 08:00 h | Disney+ Premium, ESPN

●US Lecce vs AS Roma – 11:00 h | Disney+ Premium, ESPN

●Sassuolo vs Juventus – 13:45 h | Disney+ Premium, ESPN 2

Copa Africana de Naciones (Octavos de Final)

●Argelia vs República Democrática del Congo – 10:00 h | FOX One, Claro Sports, ClaroSports.com, Claro Sports YouTube, FOX

●Costa de Marfil vs Burkina Faso – 13:00 h | FOX One, Claro Sports, ClaroSports.com, Claro Sports YouTube, FOX

Premier League

●West Ham United vs Nottingham Forest – 14:00 h | HBO Max, TNT

Liga MX Femenil

●Atlas Femenil vs Pachuca Femenil – 19:00 h | FOX One, Tubi

●Mazatlán FC Femenil vs FC Juárez Femenil – 21:06 h | FOX One, Tubi

NBA – Temporada Regular

●Miami Heat vs Minnesota Timberwolves – 19:00 h | NBA League Pass, Amazon Prime Video

●Dallas Mavericks vs Sacramento Kings – 22:00 h | NBA League Pass, Amazon Prime Video