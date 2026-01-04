Día de Reyes Magos en México: origen y significado de una tradición arraigada

El Día de Reyes, celebrado cada 6 de enero, es una de las tradiciones más importantes y queridas en México, especialmente entre niñas y niños, quienes esperan la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar con regalos y celebraciones familiares.

El origen de esta festividad se remonta a la tradición cristiana que conmemora la Epifanía, es decir, la manifestación de Jesús al mundo. De acuerdo con el relato bíblico, tres sabios de Oriente siguieron una estrella hasta Belén para adorar al niño Jesús y ofrecerle obsequios.

El Día de Reyes Magos se celebra en México cada 6 de enero como una de las tradiciones más esperadas por niñas y niños./ Pixabay

Origen del Día de Reyes

Según el Evangelio de San Mateo, los Reyes Magos llegaron desde tierras lejanas guiados por una estrella y entregaron oro, incienso y mirra, regalos que simbolizan la realeza, la divinidad y el sacrificio, respectivamente.

La celebración fue introducida en México durante la época colonial, cuando los misioneros españoles difundieron las tradiciones cristianas entre la población indígena, integrándose con el paso del tiempo a las costumbres locales.

Melchor, Gaspar y Baltasar recorren distintas ciudades del país como parte de las celebraciones del Día de Reyes./ Pixabay

Significado del Día de Reyes en México

En México, el Día de Reyes representa valores como la generosidad, la esperanza y la unión familiar, convirtiéndose en una fecha especial para compartir en comunidad.

Una de las costumbres más representativas es la Rosca de Reyes, un pan dulce en forma ovalada que simboliza el amor infinito de Dios. En su interior se esconden figuras del Niño Jesús, y a quien le toca una figura se compromete a organizar la celebración del Día de la Candelaria el 2 de febrero.

La Rosca de Reyes es uno de los elementos más representativos de esta festividad en México./ Pixabay

Otra tradición fundamental es que los niños escriban cartas a los Reyes Magos y dejen sus zapatos la noche del 5 de enero, esperando encontrar regalos al amanecer del día 6, una práctica que refuerza la ilusión y la imaginación infantil.

Además de los regalos, el Día de Reyes también es una fecha de convivencia social, con ferias, eventos culturales y celebraciones organizadas en distintas ciudades del país.

Con el paso de los años, esta tradición se ha mantenido vigente en México como una mezcla de fe, cultura y costumbre popular, reafirmando su importancia como una de las celebraciones más representativas del inicio del año.