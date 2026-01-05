"Vete y juega": El consejo de Ancelotti que llevó a Endrick al Lyon

Con motivo de la falta de minutos que tenía en el Real Madrid, Endrick ha salido del cuadro merengue con destino al Olympique de Lyon, equipo que le ha abierto las puertas para continuar su carrera en Europa después de su paso por LaLiga.

En su presentación, el joven brasileño fue muy claro al mencionar que hubo ciertos factores que lo han hecho tomar la decisión de cambiar de club y de liga, tales como unas palabras de su antiguo entrenador, hoy seleccionador nacional de su país: Carlo Ancelotti.

Endrick ha abandonado al Real Madrid | AP

"Sal de ahí"

En sus primeras palabras como jugador del Olympique de Lyon, Endrick reveló que la decisión de irse del Real Madrid no fue tan complicada, pues al no tener minutos y querer jugar, irse era la opción más viable, además de haberse asesorado por un viejo conocido.

"Quería irme a jugar. Cuando Dios me habla, me dice que elija un camino, y ahí voy. Hablé con Carlo Ancelotti. Me dio instrucciones. Me dijo qué podía hacer para mejorar. Me conmovió profundamente, yo quería su consejo. Me dijo: 'Vete, juega y mejora tu futbol, sé feliz'", reveló el brasileño.

Endrick también es seleccionado brasileño | AP

"Cuando me enteré que venía seguí trabajando en mi equipo, el Real Madrid. Todos los días, los jugadores me preguntaban si me iba o no. Pude hablar con algunos, como vieron en la prensa. Sigo teniendo conexión con los jugadores del Real Madrid, pero lo más importante es que estoy aquí", agregó.

No existe presión en él

En cuanto a ser joven (19 años) y pasar de un club grande en una liga importante a un reto muy demandante como el Lyon en la Ligue 1, Endrick reveló que no tiene mayor inconveniente por afrontarlo de la mejor manera.

"Me hablas de presión, pero te recuerdo que jugué en Brasil y la presión allí es muy alta. Las visualizaciones que tengan mis vídeos no importan. Mi objetivo personal es ayudar al Lyon. Quiero jugar y ganar. Quiero ganar títulos con el OL, llevarlos a lo más alto de la tabla. Soy un tipo que siempre quiere ganar. En cuanto a la selección, todos quieren jugar. Gracias a Dios, ya he podido vestir la camiseta y haré todo lo posible por volver a la selección", destacó contundentemente.

Endrick jugará en la Liga de Francia | AP

Finalmente, también mencionó que no siente la responsabilidad de ser él quien lidere al equipo a una mejora inmediata, pero sí tratará de aportar lo más que pueda con el paso de los partidos para poder ser el mejor club que el entrenador requiera.