¿Banquillo maldito? Los técnicos del Manchester United post-Ferguson y su efectividad

El Manchester United atraviesa uno de los periodos más oscuros en su historia reciente tras la salida de Rúben Amorim. La directiva del club inglés busca desesperadamente un nuevo rumbo para frenar la caída libre del equipo en este año 2026. Los resultados estadísticos confirman que la silla de los "Red Devils" devora trayectorias exitosas con una rapidez alarmante.

Amorim con Manchester United | AP

¿Banquillo maldito del Manchester United?

La gestión de los últimos estrategas refleja una inestabilidad que afecta directamente el rendimiento de los jugadores en el campo de futbol. Desde el retiro de la máxima leyenda del club, ninguna estructura deportiva ha logrado sostener un proyecto por más de tres temporadas completas. La falta de resultados constantes ha generado una rotación de mandos que no tiene precedentes en la institución.

Rubén Amorim se despidió de la institución con un registro de victorias que apenas alcanzó el 39 por ciento. Esta cifra representa el nivel más bajo de efectividad para un estratega permanente en la era moderna de la Premier League.

José Mourinho se mantiene como el estratega más productivo numéricamente después de la legendaria etapa liderada por Sir Alex Ferguson. El estratega portugués alcanzó un 58 por ciento de efectividad y conquistó dos trofeos relevantes durante su estancia. Sin embargo, ni siquiera su capacidad para ganar títulos pudo garantizar una estabilidad a largo plazo en el teatro de los sueños.

Mourinho en partido | AP

Erik ten Hag ocupa el segundo lugar en la lista de rendimiento tras obtener dos copas locales en periodos consecutivos. El neerlandés mostró destellos de buen juego, pero la irregularidad en la liga terminó por sentenciar su salida definitiva del club. La presión mediática y las exigencias de la afición local pulverizaron cualquier intento de proyecto sólido durante sus últimas semanas.

David Moyes y Louis van Gaal presentan números muy similares, que rondan el 52 por ciento de efectividad total. Ambos entrenadores sufrieron el peso de la comparación constante con los éxitos obtenidos en las décadas previas de gloria absoluta.

Ole Gunnar Solskjaer es recordado con cariño por la hinchada debido a su pasado como jugador emblemático de la institución roja. Aunque su porcentaje de triunfos fue aceptable, la ausencia de metales en las vitrinas empañó su gestión ante los ojos de los dueños.

Tabla de entrenadores del Manchester United post-Ferguson

Finalmente, la sombra de Ferguson se proyecta sobre cada profesional que decide aceptar el reto de dirigir en Old Trafford. La tabla de efectividad muestra que ganar partidos no es suficiente si no se acompaña de una identidad futbolística clara.

Pos. Director Técnico Partidos Victorias Empates Derrotas Efectividad 1 José Mourinho 144 84 31 29 58.33% 2 Erik ten Hag 128 72 20 36 56.25% 3 Ole Gunnar Solskjaer 168 92 35 41 54.76% 4 Louis van Gaal 103 54 24 25 52.43% 5 David Moyes 51 26 10 15 50.98% 6 Rúben Amorim 63 25 15 23 39.68% 7 Ralf Rangnick 29 11 9 9 37.93%