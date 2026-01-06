"Estás en deuda": Barra de Santos 'amenaza' a Gabigol en plena conferencia de prensa

Uno siempre regresa a donde fue feliz, aunque no siempre tiene la respuesta esperada. Así le pasó a Gabriel Barbosa 'Gabigol', quien en su presentación como futbolista de Santos de Brasil fue recibido de manera hostil.

Canterano de Peixe, el atacante se marchó al futbol europeo en 2016 y cuando volvió a Brasil lo hizo con Flamengo, con el cual ganó una Copa Libertadores que nunca se le dio con Santos. Además de que en otros momentos protagonizó algunas polémicas.

Por ejemplo, en mayo de 2024 fue visto con el jersey de Corinthians, lo que causó molestia tanto en Santos como en el Mengao. Y tras su salida de Flamengo, a la afición alvinegra le molestó que prefiriera fichar con Cruzeiro.

Gabigol recibió una dura amenaza con Santos | CAPTURA

¿Qué le dijo la afición de Santos a Gabigol?

Con estos antecedentes, los seguidores de Peixe le hicieron saber al delantero que no le tolerarán más fallas. Durante la conferencia de prensa para presentar al jugador, tres integrantes de la barra 'Sangre joven' interrumpieron el evento para darle un mensaje al jugador.

Aunque lo saludaron cordialmente y le entregaron una gorra, no pasó desapercibido el comentario que le hizo uno de los aficionados. "Estás en deuda con nosotros y sabes cómo son las cosas", mencionó.

A pesar de este incidente, la presentación transcurrió con normalidad y Gabigol se fotografió con los hinchas. La conferencia transcurrió con normalidad después de esto y el delantero declaró que desea ayudar a Neymar de cara a la Copa Mundial Norteamérica 2026.

Los integrantes de la barra se fotografiaron con el jugador tras hacerle la advertencia | CAPTURA

El compromiso de Gabigol con Santos y Neymar

El atcante señaló que uno de los elementos clave durante las negociaciones entre Santos y Cruzeiro fue su charla con el exjugador de Barcelona y PSG, quien recientemente renovó contrato hasta finales de 2026. “Neymar es mi ídolo y un amigo; jugué con él en la selección y siempre fuimos muy felices dentro y fuera del campo".

"Queremos ayudar a Neymar porque le necesitamos en la Copa del Mundo”, dijo en rueda de prensa el atacante, que llega en préstamo hasta finales de año y que en sus dos etapas anteriores por el club acumuló 207 partidos, 83 goles y 13 asistencias.