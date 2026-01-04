Neymar ha considerado retirarse del futbol, revela su padre

"El príncipe que pudo haber sido rey"; esa es una de las frases con las que los aficionados al futbol se refieren a Neymar Jr. quien actualmente vive su segunda etapa como jugador de Santos de Brasil tras un gran paso por equipos de Europa.

De manera completamente desafortunada, la carrera de Ney no ha sido tan exitosa como la de algunos de sus antecesores, faltándole incluso meterse a la lista de futbolistas cariocas que hayan ganado el Balón de Oro, todo esto derivado de sus constantes lesiones, situación que lo ha llevado incluso a pensar en alejarse del futbol de manera permanente.

Neymar no ha dejado de lesionarse | AP

¿Adiós a Ney?

Con información de Deadline Day, el padre de Neymar ha revelado que su hijo ha tenido en consideración un retiro prematuro a sus 33 años durante su etapa más reciente en el Brasileirao, pues ya lleva un tiempo considerable batallando con importantes lesiones que lo han alejado de su mejor nivel.

"Ya no puedo más. Necesito una cirugía, pero ni siquiera sé si vale la pena, papá. Estoy agotado", fueron las palabras que mencionó Neymar, según su padre.

Sin embargo, incluso lidiando con lesiones constantes, el regreso de Ney al futbol de su país no fue del todo malo, pues durante un mal momento futbolístico más de Santos, el exjugador del Barcelona decidió postergar su operación y 'cargarse al equipo en el hombro', pues durante las últimas jornadas incluso fue autor de goles demasiado importantes para que su club no descendiera una vez más, clasificándose además a la Copa Sudamericana.

Neymar seguirá con el equipo que debutó | AP

Las lesiones, el factor que llevó a Ney a pensar en el retiro

El historial médico de Neymar explica en gran parte el desgaste físico y mental que lo llevó a considerar seriamente el retiro del futbol. En las últimas temporadas, el brasileño ha acumulado largos periodos fuera de las canchas, destacando especialmente la rotura de ligamento cruzado en la temporada 2023/24, que lo dejó 340 días inactivo y lo obligó a perder 48 partidos.

A ese episodio se suman problemas musculares recurrentes, lesiones en el tobillo y el muslo, además de cirugías que marcaron su trayectoria reciente. Tan solo entre las campañas 2024/25 y 2025/26, Neymar registró múltiples lesiones musculares, una lesión meniscal y una operación de rodilla en diciembre de 2025, acumulando más de 200 días fuera de actividad en ese periodo. En total, desde la temporada 2013/14 hasta la actualidad, el atacante ha estado ausente más de 1,300 días por distintas lesiones.

El brasileño busca ser mundialista una vez más | AP

Este constante ir y venir entre el campo y la enfermería no solo afectó su continuidad deportiva, sino también su estado anímico. Las reiteradas recaídas, sumadas a la exigencia de volver a competir al máximo nivel, explican por qué Neymar llegó a confesar a su entorno más cercano el agotamiento físico y emocional que atravesaba, poniendo sobre la mesa una posibilidad impensada años atrás: colgar los botines antes de tiempo.