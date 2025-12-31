Hagamos esto una última vez: Neymar renueva con Santos hasta 2026

Neymar Jr., máximo goleador histórico de la Selección Brasileña, renovó este miércoles su contrato con el Santos hasta diciembre de 2026, consolidando así su regreso al club que lo vio nacer como futbolista profesional. El anuncio se dio justo el día en que vencía su vínculo anterior, despejando semanas de rumores y especulaciones sobre su futuro inmediato.

El atacante de 33 años, que volvió al fútbol brasileño en enero pasado tras más de una década en el extranjero, ha vivido un periodo marcado por la irregularidad debido a constantes lesiones y recientes intervenciones quirúrgicas. Aun así, la directiva del Santos y el propio jugador apostaron por extender la relación con la mira puesta en un proyecto deportivo más amplio.

Un regreso emocional y con cuentas pendientes

“Es aquí donde quiero realizar los sueños que faltan en mi carrera”, expresó Neymar en un emotivo video publicado por el club en redes sociales, en el que se repasan distintas etapas de su vida y su trayectoria con el Peixe. En el mensaje, el exjugador del Barcelona y PSG dejó claro que su decisión va más allá de lo deportivo y se basa en un profundo vínculo emocional.

Neymar subrayó que Santos representa su casa, sus raíces y su historia, un lugar donde se siente pleno y auténtico. La renovación simboliza también una oportunidad de redención tras un frustrante paso por el Al-Hilal de Arabia Saudita, donde pasó más tiempo fuera de las canchas que en actividad debido a problemas físicos.

¿Podrá Neymar volver a la selección y soñar con el Mundial 2026?

Actualmente en proceso de recuperación tras una nueva cirugía en el menisco de la rodilla izquierda, Neymar tiene como uno de sus grandes objetivos volver a ser considerado por la selección brasileña rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, el seleccionador Carlo Ancelotti no lo ha convocado y ha sido claro al exigir que todos los jugadores estén al cien por ciento físicamente.

Pese a este panorama, el delantero confía en recuperar el nivel que lo convirtió en una estrella mundial. En su regreso al Santos, Neymar disputó 28 partidos, 23 de ellos como titular, en los que marcó 11 goles y dio 4 asistencias, números que reflejan su impacto cuando logra continuidad.

Más allá de las lesiones, su aporte fue clave en la recta final del Campeonato Brasileño, ayudando a que el Santos evitara el descenso. Su liderazgo y calidad marcaron diferencia en momentos críticos de la temporada, reforzando la confianza del club en su permanencia.

Aunque el Santos no ha detallado el tiempo exacto de baja tras la última operación, el objetivo es contar con Neymar lo antes posible en un calendario exigente que incluye el Campeonato Brasileño, la Copa do Brasil, la Copa Sudamericana y el Campeonato Paulista. Para el ídolo brasileño, el camino continúa en casa, con la mira puesta en cumplir el sueño que aún le falta: conquistar el título mundial.

