Raúl 'aniquila' a Lamine Yamal previo al Mundial 2026: "No es el eje de España"

A menos de un año para que arranque el Mundial de 2026, la selección de España comienza a perfilar nombres y expectativas, y uno de los más mencionados es el de Lamine Yamal. En el entorno mediático ibérico, el joven atacante ha sido señalado como el futbolista capaz de liderar a La Roja rumbo a una nueva estrella, aunque no todos comparten esa visión.

Uno de los que ha puesto mesura al debate es Raúl González, histórico delantero del Real Madrid y referente del futbol español, quien considera que cargar a Yamal con ese rol protagónico resulta prematuro. Para el exgoleador, el talento del jugador es innegable, pero su función dentro del equipo nacional debe ser acompañada y protegida.

En entrevista con el diario AS, Raúl analizó el presente y futuro de la selección española de cara a la Copa del Mundo, destacando el buen momento colectivo que atraviesa el equipo. A su juicio, España cuenta con una de las plantillas más competitivas del panorama internacional y tiene argumentos suficientes para aspirar seriamente al título.

Durante la charla, al exdelantero se le cuestionó si considera que se le está imponiendo demasiada presión a Lamine Yamal al colocarlo como la gran figura central del proyecto rumbo a 2026. La respuesta fue clara y directa, subrayando la importancia de no acelerar procesos ni personalizar en exceso las responsabilidades.

“Todos sabemos que va a ser un jugador importante, pero Lamine no va a ser el eje de la Selección”, señaló Raúl. Añadió que existen futbolistas con mayor experiencia que deben respaldarlo, permitirle desarrollarse en el campo y, sobre todo, liberarlo de la idea de que tiene que resolver los partidos por sí solo.

El exatacante también resaltó el talento y la juventud del futbolista del Barcelona, recordando actuaciones que ya lo han colocado en el radar internacional. En particular, evocó su primera vez viéndolo en directo, en el Santiago Bernabéu durante el amistoso ante Brasil, donde su nivel le pareció “de otro nivel”.

No obstante, Raúl fue enfático al señalar que Yamal aún se encuentra en un proceso natural de adaptación. Reconoció que ha sabido llevarlo a su manera, pero apuntó que todavía tiene aspectos por pulir, algo lógico dada su edad y la exigencia que implica competir al más alto nivel.

En lo colectivo, España tendrá un camino exigente desde el inicio del Mundial 2026. En la fase de grupos deberá superar a selecciones como Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, antes de pensar en instancias finales, donde cada error puede ser definitivo. En ese contexto, la responsabilidad será compartida y no recaerá únicamente en los hombros de Lamine Yamal.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.