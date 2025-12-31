‘El teatro de la Castellana’: La historia del Santiago Bernabéu

Hablar de futbol es mucho más que una pelota, es un acto de ‘arte’, una pasión inquebrantable, pero sobre todo una historia llena de mística. Pocos estadios engloban lo que todo eso representa y uno de ellos es el Santiago Bernabéu, recinto mundialista, hogar del Real Madrid y de la Selección de España.

Antiguo Santiago Bernabéu I AP

¿Cuáles son sus orígenes?

Antes de ser un recinto moderno y cubierto de metal, el Santiago Bernabéu tuvo sus inicios en el lejano 1924, cuando el equipo del Real Madrid buscaba un estudio fijo luego de pasar por canchas como los campos de Moncloa, el Solar de Estrada, el Campo del Retiro y la explanada junto a la Plaza de Toros de Goya, el Hipódromo de Madrid, el Estadio de O’Donnell y desde hasta 1924, en el velódromo de Ciudad Lineal.

Santiago Bernabéu 1970 I X

Finalmente tras casi dos décadas de no encontrar un lugar, el equipo decidió por comprar unos terrenos en la localidad de Chamartín de la Rosa, donde por dos décadas sería la casa de los blancos, hasta que la Guerra Civil Española y el crecimiento del futbol en Europa, causarán que el recinto fuera remodelado.

En 1940 y con Santiago Bernabéu en la presidencia, el equipo compró más terreno en los alrededores del viejo estadio, para así ampliar su nuevo hogar. Finalmente, el 14 de diciembre de 1947 el entonces Estadio Real Madrid Club de Fútbol abrió sus puertas, conocido como el Nuevo Estadio de Chamartín, hasta que para 1955 fue nombrado como el presidente que llevó a cabo el proyecto, Santiago Bernabéu.

Afición en el Bernabéu I AP

El mejor estadio del mundo

Tras conseguir la estabilidad que se buscaba en la década de los 50 's y con el Real Madrid creciendo como institución, el club se veía obligado a darle más y más mejoras a su campo de juego. Desde 1957 contó con iluminación artificial y en el 25 aniversario (1972) se inauguró el primer videomarcador.

Para la Copa del Mundo, el lugar volvió a adaptarse para cumplir las normas que pedía la FIFA para que el campo fuera sede de la final del Mundial de 1982. Para su siguiente remodelación en la década de los 90 's, se amplió casi al doble en cuanto a su altura , finalmente su último cambio en el primer milenio fue el de asientos individuales en 1997.

En el año 2000 y con la llegada de Florentino Pérez a la presidencia del equipo, se presentó un proyecto de modernización, el cual se llevó a cabo hasta 2019, trayendo un sistema inteligente para cuidado de las canchas, escenarios que se pueden retirara y un techo retráctil, además de una pantalla de 360 grados y un aforo de 84 mil espectadores.

El primer juego que disputó el Santiago Bernabéu fue un Real Madrid vs Os Belenenses, un 14 de diciembre de 1947 y el primer gol fue marcado por Sabino Barinaga, mientras que el jugador que más goles ha marcado en La Casa Blanca, es Cristiano Ronaldo con 209 goles.

CR7 en el Madrid I AP

Actualmente, el recinto que alguna vez fue un terreno de llano, puede albergar: eventos olímpicos, conciertos, juegos de la NBA, partidos de la NFL y esta cerca de ser la sede de la final de la Copa del Mundo de 2030, siendo el recinto más moderno y de los más completos en el mundo del deporte.