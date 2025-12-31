El Top 10 de jugadores con mayor valor de mercado en el mundo, al cierre del 2025

El mercado mundial de jugadores ha cambiado bastante con el paso de los años y a tan solo meses de la Copa del Mundo, el valor de algunos futbolistas se ha incrementado, el de otros ha caído y algunos más se irán modificando conforme el tiempo siga su curso.

La realidad es que hoy en día, la lista de los jugadores más caros a nivel mundial es completamente una diferente a la que se tenía años atrás, con nuevos protagonistas en la élite.

Kylian Mbappé es uno de los tres más caros | AP

¿Quién es el futbolista más caro?

Con información de Transfermarkt, actualmente, a tan solo días de terminar el 2025, son tres los jugadores que se mantienen en la cima de los más valiosos en el mundo: Lamine Yamal del Barcelona, Erling Haaland del Manchester City y Kylian Mbappé del Real Madrid, todos con un valor total de 200 millones de euros.

El cuarto y el quinto puesto está conformado por dos jugadores compañeros de 'Ki-ki' en el cuadro merengue: Jude Bellingham (160 millones) y Vinicius Jr. (150 millones); inmediatamente en el sexto peldaño viene Pedri del Barcelona, costando 140 millones de euros.

Los últimos cuatro lugares del Top 10 están repartidos de la siguiente manera: En el séptimo está Jamal Musiala del Bayern Múnich, quien incluso después de su espeluznante lesión vale 130 millones de euros, misma cifra que el octavo sitio, el cual lo ocupa Michael Olise, compañero suyo en los bávaros; además también se encuentra Bukayo Saka del Arsenal, segundo jugador del top perteneciente a la Premier League.

Olise es uno de los más caros en Bundesliga | AP

El décimo puesto es Cole Palmer del Chelsea, pero tiene una particularidad, y es que son tres jugadores más los que cuestan lo mismo que él (120 millones de euros): Federico Valverde del Real Madrid, Declan Rice del Arsenal y Alexander Isak del Liverpool.

¿Cuánto cuestan Messi y CR7 actualmente?

Lejos han quedado esos días en los que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo comandaban las listas de los jugadores más caros en el mundo, sumado al hecho de que en la actualidad ninguno de los dos pertenece a algún club de las llamadas cinco ligas top en Europa.

Leo Messi, hoy en día jugador del Inter de Miami tiene un precio de 15 millones de euros, mientras que Cristiano Ronaldo, actual jugador del Al-Nassr vale 12 millones, tres menos que 'La Pulga', pero con mayor edad.