‘Todos saben el gran delantero que es’, Raúl Jiménez se lleva los elogios de figura del Liverpool

El delantero de los Reds destacó el actual nivel del seleccionado mexicano

Elogiaron al mexicano | AP
Rafael Trujillo Alarcón
6 de Enero de 2026

Raúl Jiménez sigue en plan grande en la Premier League y, aunque aún no ha podido recuperar el nivel goleador que se le vió previo a su lesión en el cráneo, ahora aporta en más aspectos del juego. En su más reciente partido, el mexicano fue clave para que el Fulham empatara ante Liverpool y su actuación no pasó desapercibida, especialmente por los jugadores de los Reds.

En el empate del domingo, el mexicano dio una gran asistencia para el primer gol de su equipo. Con este pase de gol, Jiménez llegó a siete colaboraciones de gol en los primeros 19 partidos de temporada. En caso de mantener este ritmo estaría firmando su segunda mejor temporada en los últimos seis años.

Dio una asistencia
Dio una asistencia | AP

Los elogios a Raúl

Tras el partido en el Craven Cottage de Londres, el ofensivo Cody Gakpo no tardó en elogiar al delantero mexicano. De acuerdo con el neerlandés Raúl domina varios aspectos del juego, razón por la cual todos los equipos de la liga inglesa conocen su buen nivel.

“Es muy peligroso, creo que es muy fuerte en el aire, también cuando juega el balón puede retenerlo bien para el equipo, con cambios de juego y es muy bueno frente a la portería... Creo que todos en la Liga saben el gran delantero que es y lo demuestra una y otra vez”, comentó Gakpo en entrevista para TNT.

Destacó a su rival
Destacó a su rival | AP

Hay que destacar que, a pesar del buen nivel demostrado por el delantero mexicano en la actual temporada, aún está muy lejos de la cuota goleadora que demostró la campaña pasada. Actualmente sólo suma cuatro tantos, estando lejos de los 12 que marcó el año anterior.

A pesar de la falta de goles, Jiménez espera mantener un buen nivel para poder llegar de la mejor manera al Mundial de este verano. El delantero ha mantenido la continuidad en el equipo londinense con 16 titularidades (12 consecutivas) en los 19 partidos que ha disputado.

Ha tenido buena continuidad
Ha tenido buena continuidad | AP

