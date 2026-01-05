Temporada 2025-2026: Fichajes, bajas, rumores y todo el Futbol de Estufa del balompié europeo

En el viejo continente ya se prepara la siguiente parte de la temporada, con varios equipos sumando piezas importantes

Amorim ha sido cesado como entrenador de Manchester United | AP
Después de que el futbol en el viejo continente llegó a su fin, varios equipos ya han confirmado a sus fichajes de cara a la siguiente parte de la campaña. Sin embargo, las bajas igual están a la orden del día, como también lo están los rumores.

En las ligas más importantes, varios conjuntos ya han hecho oficial a sus nuevos fichajes, como en el banquillo o en el mismo terreno de juego. Uno de los equipos que ha dado de qué hablar en este marcado invernal es Manchester United, ya que han decidido terminar con el contrato de Rúben Amorim después de una serie de malos resultados.

Amorim ha dejado de ser parte de los Red Devils | AP

LaLiga

Real Madrid

Altas: Xabi Alonso, Dean Huijsen, Franco Mastantuono y Trent Alexander-Arnold
Bajas: Carlo Ancelotti, Luka Modrić, Lucas Vázquez y Jesús Vallejo
Rumores: Álvaro Carreras, Nico Paz y Angelo Stiller

Barcelona

  • Altas: 
  • Bajas: 
  • Rumores: Joao Cancelo (alta)

Premier League

Liverpool

Altas: Jeremie Frimpong, Florian Wirtz
Bajas: Trent Alexander-Arnold
Rumores: Milos Kerkez

Manchester City

Altas: Tijani Reijnders, Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri, Marcus Bettinelli
Bajas: Kevin de Bruyne, Yan Couto
Rumores: Morgan Gibbs-White

Deja el City | AP
Bundesliga

Bayern Munich

Altas: Jonathan Tah, Tom Bischof
Bajas: Frans Krätzig, Thomas Müller Eric Dier, Armindo Sieb 
Rumores: Xabi Simmons, Christopher Nkunku

Bayer Leverkusen

Altas: Erik Ten Hag, Tim Oermann, Ibrahim Maza
Bajas: Xabi Alonso, Jeremie Frimpong, Jonathan Tah, Gustavo Puerta 
Rumores: James McAtee, Mark Flekken

Borussia Dortmund

Altas: Yan Couto, Daniel Svensson, Jobe Bellingham 
Bajas: Marcel Lokta
Rumores: Kevin Schade, Max Alleyne

Serie A

AC Milan

Altas: Massimiliano Allegri
Bajas: Sérgio Conceição
Rumores: Ninguno al momento

Napoli

Altas: Kevin De Bruyne
Bajas: 
Rumores:

Inter de Milán

Altas: Cristian Chivu 
Bajas:
Rumores:  

Ligue 1

PSG

Altas: Ninguna al momento
Bajas: Ninguna al momento
Rumores: Joshua Kimmich, Rafael Leao

Mercado invernal

LaLiga

Real Madrid

Altas: 
Bajas: Endrick (Olympique de Lyon)
Rumores: Vinícius Jr. (baja)

Barcelona

  • Altas: 
  • Bajas: 
  • Rumores: Joao Cancelo (alta)

Premier League

Liverpool

Altas: 
Bajas: 
Rumores: 

Manchester City

Altas: 
Bajas:
Rumores: Antoine Semenyo (Alta)

Semenyo llegaría a los Citizens | AP

Bundesliga

Bayern Munich

Altas: 
Bajas: 
Rumores: 

Bayer Leverkusen

Altas: 
Bajas:
Rumores: 

Borussia Dortmund

Altas: 
Bajas:
Rumores: Julian Brandt y Emre Can (Renovación)

Serie A

AC Milan

Altas: Niclas Füllkrug
Bajas:
Rumores: 

Napoli

Altas: 
Bajas: 
Rumores:

Inter de Milán

Altas: 
Bajas:
Rumores:  

Ligue 1

PSG

Altas: Ninguna al momento
Bajas: Ninguna al momento
Rumores: 

Olympique de Lyon 

Altas: Endrick (Real Madrid)

Bajas: 

Rumores:

LO ÚLTIMO