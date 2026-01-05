Temporada 2025-2026: Fichajes, bajas, rumores y todo el Futbol de Estufa del balompié europeo

Después de que el futbol en el viejo continente llegó a su fin, varios equipos ya han confirmado a sus fichajes de cara a la siguiente parte de la campaña. Sin embargo, las bajas igual están a la orden del día, como también lo están los rumores.
En las ligas más importantes, varios conjuntos ya han hecho oficial a sus nuevos fichajes, como en el banquillo o en el mismo terreno de juego. Uno de los equipos que ha dado de qué hablar en este marcado invernal es Manchester United, ya que han decidido terminar con el contrato de Rúben Amorim después de una serie de malos resultados.
LaLiga
Real Madrid
Altas: Xabi Alonso, Dean Huijsen, Franco Mastantuono y Trent Alexander-Arnold
Bajas: Carlo Ancelotti, Luka Modrić, Lucas Vázquez y Jesús Vallejo
Rumores: Álvaro Carreras, Nico Paz y Angelo Stiller
Barcelona
- Altas:
- Bajas:
- Rumores: Joao Cancelo (alta)
Premier League
Liverpool
Altas: Jeremie Frimpong, Florian Wirtz
Bajas: Trent Alexander-Arnold
Rumores: Milos Kerkez
Manchester City
Altas: Tijani Reijnders, Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri, Marcus Bettinelli
Bajas: Kevin de Bruyne, Yan Couto
Rumores: Morgan Gibbs-White
Bundesliga
Bayern Munich
Altas: Jonathan Tah, Tom Bischof
Bajas: Frans Krätzig, Thomas Müller Eric Dier, Armindo Sieb
Rumores: Xabi Simmons, Christopher Nkunku
Bayer Leverkusen
Altas: Erik Ten Hag, Tim Oermann, Ibrahim Maza
Bajas: Xabi Alonso, Jeremie Frimpong, Jonathan Tah, Gustavo Puerta
Rumores: James McAtee, Mark Flekken
Borussia Dortmund
Altas: Yan Couto, Daniel Svensson, Jobe Bellingham
Bajas: Marcel Lokta
Rumores: Kevin Schade, Max Alleyne
Serie A
AC Milan
Altas: Massimiliano Allegri
Bajas: Sérgio Conceição
Rumores: Ninguno al momento
Napoli
Altas: Kevin De Bruyne
Bajas:
Rumores:
Inter de Milán
Altas: Cristian Chivu
Bajas:
Rumores:
Ligue 1
PSG
Altas: Ninguna al momento
Bajas: Ninguna al momento
Rumores: Joshua Kimmich, Rafael Leao
Mercado invernal
LaLiga
Real Madrid
Altas:
Bajas: Endrick (Olympique de Lyon)
Rumores: Vinícius Jr. (baja)
Barcelona
- Altas:
- Bajas:
- Rumores: Joao Cancelo (alta)
Premier League
Liverpool
Altas:
Bajas:
Rumores:
Manchester City
Altas:
Bajas:
Rumores: Antoine Semenyo (Alta)
Bundesliga
Bayern Munich
Altas:
Bajas:
Rumores:
Bayer Leverkusen
Altas:
Bajas:
Rumores:
Borussia Dortmund
Altas:
Bajas:
Rumores: Julian Brandt y Emre Can (Renovación)
Serie A
AC Milan
Altas: Niclas Füllkrug
Bajas:
Rumores:
Napoli
Altas:
Bajas:
Rumores:
Inter de Milán
Altas:
Bajas:
Rumores:
Ligue 1
PSG
Altas: Ninguna al momento
Bajas: Ninguna al momento
Rumores:
Olympique de Lyon
Altas: Endrick (Real Madrid)
Bajas:
Rumores: