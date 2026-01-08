Federación Mexicana de Golf celebra 100 años de historia con festejos y exposiciones

En este 2026, la Federación Mexicana de Golf (FMG) cumple 100 años de historia, motivo por el cual se presentaron los detalles de los festejos con los que celebrarán su centenario. Sin tirar la casa por la ventana y con un mensaje de humildad, el presidente de la FMG, Andrés Jurado, reveló que habrá algunas celebraciones en el marco de los eventos más importantes del año. Además, se anunció una exposición dedicada a honrar la historia del golf en México y a sus máximos exponentes.

La presentación se llevó a cabo este jueves 8 de noviembre en las oficinas de la Federación Mexicana de Golf, con la presencia de Andrés Jurado, presidente de la FMG; Carlos Moreno, vicepresidente del organismo, así como integrantes del comité organizador del centenario.

Presentó su centenario | Cortesía de la FMG

“Es un año muy especial para la Federación Mexicana de Golf y para todos los que la integramos y sobre todo para todos los que han sido parte de esta historia”, señaló Jurado, destacando que el enfoque de los festejos será el reconocimiento a quienes han construido el golf en México. “La realidad es que durante estas celebraciones la intención es honrar la memoria de la institución. Cien años son cien años de historia y esta institución no sería posible sin la unión de todas las partes que la hemos conformado”, añadió.

Tendrán varios festejos | Cortesía de la FMG

Sin revelar demasiados detalles, el presidente de la FMG compartió que los festejos serán sencillos y se realizarán durante los torneos más importantes del año. Lo que sí se presentó fue la exposición que recorrerá los torneos nacionales, en la que se mostrará la historia del golf mexicano, así como la de sus principales figuras.

“En el marco de los eventos más importantes o más representativos de nuestra federación vamos a estar realizando algunos festejos sencillos. Además, estaremos llevando una exposición a distintos clubes del país para poder transmitir la historia de los 100 años”, explicó. Posteriormente, reveló que habrá dos celebraciones principales: una durante el Campeonato Nacional Interzonas y otra en el marco del Campeonato Nacional Amateur.

Presentaron un nuevo logotipo | Cortesía de la FMG

Como parte de las acciones conmemorativas, también se presentaron los nuevos logotipos del centenario. El logotipo institucional de la federación ahora incluye las fechas 1926-2026, mientras que el emblema especial de los 100 años incorpora las siglas FMG con el número cien, cuyos ceros forman un símbolo de infinito, representando la evolución constante del golf mexicano.

Por último, Jurado adelantó que la federación espera abrir al menos seis escuelas públicas de golf, una iniciativa que ya dio sus primeros pasos con dos escuelas en funcionamiento y que tiene como objetivo hacer este deporte más accesible para todos.