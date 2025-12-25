Los eventos deportivos que marcaron el 2025: de la NFL al sorteo del Mundial 2026

El 2025 dejó una agenda deportiva intensa y diversa, con momentos que captaron la atención global desde los primeros meses del año. Distintas disciplinas vivieron episodios que quedaron registrados por su impacto, protagonistas y contexto, en un calendario que combinó finales históricas, torneos inéditos y consagraciones esperadas.

Desde febrero, el deporte comenzó a escribir capítulos relevantes. El Super Bowl LIX de la NFL fue uno de los primeros grandes hitos del año. En el partido se enfrentaron los entonces bicampeones Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. El equipo de Pensilvania se impuso con claridad y consiguió apenas el segundo campeonato en la historia de la franquicia, marcando el inicio de un año cargado de definiciones.

El año empezó con el Futbol | AP

Tenis, motor y una Champions histórica

A lo largo de 2025, el tenis volvió a centrar reflectores con la disputa de los cuatro torneos de Grand Slam. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se repartieron los títulos, con dos victorias para cada uno. Con ello, ambos tenistas extendieron a ocho la racha de Grand Slams consecutivos ganados entre los dos, consolidándose como los nombres dominantes del circuito. Además, la mexicana Renata Zarazúa vivió un año histórico con buenos resultados en los cuatro grandes torneos.

En el automovilismo, la Fórmula 1 celebró múltiples Grandes Premios, incluido el de la Ciudad de México. Al cierre de la temporada, Lando Norris se consagró campeón, seguido por Max Verstappen y Oscar Piastri, en un campeonato que mantuvo el interés hasta las últimas fechas.

En el futbol europeo, mayo quedó marcado por un hecho inédito, el París Saint-Germain conquistó su primera Champions League. El conjunto parisino venció al Inter de Milán por 5-0 en la Final y cerró la temporada con el Triplete, logrando un objetivo largamente buscado por el club.

Lograron un título histórico | MEXSPORT

Mundial de Clubes, México y selecciones

Un mes después de la Champions comenzó el primer Mundial de Clubes FIFA con 32 equipos. El torneo, celebrado en Estados Unidos, estuvo marcado por retrasos debido a tormentas eléctricas. En la Final, Chelsea dio la sorpresa al imponerse al PSG y quedarse con el título en esta nueva edición del certamen.

En México, la Liga MX dejó a Toluca como protagonista. El conjunto escarlata derrotó a América y Tigres en los dos torneos del año, convirtiéndose en el quinto equipo en lograr el bicampeonato en la historia de los torneos cortos.

A nivel de selecciones, México levantó la Copa Oro de Concacaf. En Europa, Inglaterra se proclamó bicampeona de la Eurocopa Femenina tras vencer a España en la Final, definida por penales.

Levantaron el título | MEXSPORT

El año también incluyó tres Mundiales juveniles. En la rama varonil, Portugal ganó el Sub-17 y Marruecos el Sub-20. En el Sub-17 femenil, Corea del Norte se coronó campeona, mientras que México obtuvo el tercer lugar, histórico.

El cierre llegó con un evento clave rumbo al futuro, el 5 de diciembre de 2025 se realizó el sorteo del Mundial 2026, donde se definieron grupos, fechas y horarios de la fase de grupos que se disputará el próximo verano.